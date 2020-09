Comment éviter la buée sur les lunettes avec un masque

AstroAI Masque Anti-poussière Réutilisable avec 3 Filtres pour La Course à Pied, Le Cyclisme et Les Activités de Plein Air (Noir, 1 Masque +3 Filtres à Charbon Actif Inclus)

PROTECTION ULTIME: Fabriqué en nylon de qualité supérieure, permettant à l'air de passer en douceur tout en résistant à la poussière, au vent et à la neige à l'extérieur CONCEPTION CONFORTABLE: un coussin nasal souple sur les filtres et un clip nasal réglable pour un meilleur ajustement; Boucle d'oreille flexible réduisant le frottement sur les oreilles; Le filtre remplaçable augmente la facilité d'utilisation DURÉE DE VIE PLUS LONGUE: Les filtres de remplacement inclus prolongent la durée de vie du produit; Le masque est lavable à la main ou en machine à laver pour le garder facilement propre; Garantie d'un an fournie par AstroAI PROTECTION COMPLÈTE: Le filtre à 4 couches peut éliminer les particules non oléagineuses et la poussière dans l'air . Idéal pour la course, le cyclisme et d'autres activités de plein air. RESPIRATION PLUS FACILE: Deux soupapes de décharge unidirectionnelles permettent l'expiration; La ventilation accrue laisse la chaleur et l'humidité s'échapper, empêchant les lunettes de s'embuer