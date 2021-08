comment amélioreriez-vous PS Plus ?

Après ce qui semblait être une séquence de qualité assez chaude PlayStation Plus line-up plus tôt cette année, il semble que le bavardage entourant le premier service d’abonnement de Sony est de nouveau revenu à la discussion sur la façon de l’améliorer. Les jeux PS Plus gratuits de ce mois-ci ont clairement joué un rôle dans l’élaboration de cette conversation, mais c’est quelque chose que nous avons remarqué bouillonnant sous la surface depuis un certain temps maintenant. Alors, qu’aimeriez-vous que l’adhésion offre d’autre ?

À l’heure actuelle, PS Plus propose un jeu PS5 gratuit par mois, deux jeux PS4 gratuits par mois, un accès au multijoueur en ligne, des remises sur le PS Store, des packs de contenu de jeu exclusifs, 100 Go d’espace de stockage dans le cloud, Share Play, puis Game Help et les Collection PS Plus sur PS5. Cependant, il existe une autre fonctionnalité exclusive à un seul pays.

Actuellement en cours d’essai en Pologne, le PS Plus Video Pass regroupe plus de 20 films et émissions de télévision de Sony Pictures, avec plus de contenu ajouté tous les trois mois. Le test a été limité au pays en raison de son « engagement et de son activité dans le réseau et les médias sociaux. Ils aiment également utiliser les plateformes de VoD. Pour nous, c’est la combinaison parfaite, le marché parfait, pour introduire un service de test dans le cadre du programme PS Plus et voyez ce que nos utilisateurs clés en pensent », a expliqué Nick Maguire, vice-président des services mondiaux de Sony, en avril.

Nous avons ensuite interrogé les utilisateurs de Push Square, leur demandant si la fonctionnalité PS Plus Video Pass était le bon moyen d’étendre le service. Seulement 16% d’entre vous ont répondu en disant que vous l’auriez « avec plaisir en tant que nouvelle fonctionnalité PS Plus ».

Une autre façon dont Sony envisage d’améliorer potentiellement son offre consiste à utiliser un niveau plus cher qui comprend un abonnement au service de streaming d’anime Crunchyroll. Le fabricant de consoles a récemment finalisé l’acquisition de la société en question, et Eurogamer a rapporté que l’une de ses sources affirme que Sony étudie une version plus chère de PS Plus qui inclut Crunchyroll. Seriez-vous intéressé à payer plus pour avoir accès à une variété d’émissions d’anime ?

Cependant, ce que tant d’abonnés demandent, c’est que Sony intègre PS maintenant. Le service souvent oublié est à un point où il abrite une énorme liste de titres PS4 à télécharger et de nombreux jeux PS3 pouvant être diffusés en continu. c’est si le prix reste le même. Quelques titres clés quittent l’offre de contenu de temps en temps, mais ce qui reste pour de bon justifierait sûrement un abonnement PS Plus à ce stade.

Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont Sony pourrait améliorer son service PS Plus avec un ajout très demandé, mais avez-vous d’autres idées ? Espérez-vous que le fabricant de matériel se concentre sur ce qu’il essaie déjà de faire avec PS Plus Video Pass, ou existe-t-il de meilleures solutions pour augmenter la valeur ? Placez vos votes dans notre sondage et développez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.