Ryan Reynolds a plaisanté sur sa relation avec Betty White quelques jours après que l’actrice a célébré son 100e anniversaire

Ce n’est pas une nouveauté que Ryan Reynolds Il est l’un des acteurs les plus drôles de la dernière fois. La célébrité sait toujours comment faire rire ses followers grâce à ses commentaires hilarants et ses réactions loufoques. Il a récidivé récemment en complicité avec Betty blanche, ton ami qui est sur le point d’avoir 100 ans mais avec lequel il a été encouragé à plaisanter sur un Romance autrefois.

Les acteurs ont renforcé leur relation lorsqu’ils ont partagé l’ensemble de La proposition, ce film mettant en vedette Sandra Bullock qui a eu sa première en 2009 sous la direction d’Anne Fletcher. Dans celui-ci, l’interprète de Dead Pool a donné vie à Andrew Paxton, tandis que White était chargé de personnifier le Grand-mère Annie. L’alchimie, sans aucun doute, a traversé l’écran et a clairement indiqué que la bonne relation entre eux n’était pas seulement pour la caméra.

Le comédien – qui a acquis une popularité particulière sur la sitcom Les filles d’or en 1980- il pourra assurer dès le 18 janvier prochain qu’il a vécu un siècle. Loin d’être apathique ou avec peu d’énergie pour sortir en public, elle a récemment osé réapparaître dans l’actualité, assurant avoir une relation très particulière avec son petit-fils fictif. Ce n’est pas la première fois qu’ils le font : il y a deux ans, Reynolds lui a donné le nom une de ses ex-petites amies.

Étaient-ils en couple ? La réponse n’est pas très claire avec autant de blagues sur le sujet. Betty White a dit ces derniers jours: « J’ai entendu dire que Ryan Reynolds ne pouvait pas m’oublier« . Rapidement, le commentaire est devenu viral sur les réseaux sociaux et les internautes ont applaudi son grand sens de l’humour avec son âge admirable. « J’ai beaucoup de chance d’être en si bonne santé et de me sentir si bien. C’est étonnant», a-t-il assuré.

L’actrice n’a pas reculé devant le sujet et a fait remarquer qu’elle ne pourra pas poursuivre son histoire d’amour avec le célèbre acteur. « Robert Readford est celui« , Tenu. Reynolds n’a pas hésité à répondre sur son profil Twitter vérifié, citant l’histoire de People : « J’en ai vraiment marre que les médias exploitent les relations passées juste pour générer des clics« . Plus de 100 000 utilisateurs ont approuvé son commentaire hilarant et ont suivi la conversation en plaisantant.

