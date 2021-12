Un fan des Simpsons est devenu viral avec son grand hommage à la série

Les Simpsons Ils sont sur le petit écran depuis plus de 30 ans et sont toujours valables aujourd’hui. Au-delà des critiques autour des nouvelles saisons, et des fans qui préfèrent ne regarder que les 8 premiers, l’amour pour cette série animée ne faiblit jamais. Par conséquent, il regorge de fans du monde entier qui cherchent à avoir toutes sortes d’objets de collection, tels que l’utilisateur de Reddit qui a découvert un moyen idéal pour créer une mini télé qui joue au hasard les épisodes de fiction.

Tout au long de tes trente ans, Les Simpsons a donné de grands moments aux fans, avec des phrases inoubliables telles que « J’ai dit ou pensé ça », « J’ai appelé le grand Cuca » Oui « Tu vas mourir, Moe« . Mais tout comme il y a aussi des citations mémorables, il y a des séquences qui, sans avoir besoin de dialogue, parviennent à être enregistrées dans l’imagination du public. Pensez juste à la pluie de beignets quand Homère voyage dans le temps, ou les gags infinis du fauteuil.

D’Argentine est venu un nouveau niveau de fans, d’une publication qui est devenue virale sur Twitter. Utilisateur @fabipa a partagé une vidéo d’une porte dans laquelle on peut voir une toile verte sur laquelle est imprimée une image de Homer Simpson caché dans quelques buissons. Lorsqu’il est activé, le mécanisme électrique glisse la porte qui passe derrière un véritable buisson, qui reproduit la scène de la série devenue un mème.

Comment est née la phrase emblématique « J’ai appelé le grand Cuca »

Probablement, si vous devez choisir l’une des meilleures phrases qu’ils ont laissées Les Simpsons ces dernières années, c’est celui Homère raconte Margarine dans l’épisode du monorail, lors de l’ouverture d’une trappe de locomotive, ils trouvent « Une famille d’opossums ». Alors que la version originale parlait du plus grand appelé « Bitey » (Mordedora), dans la version latine la phrase qui passa à la postérité disait : « J’ai appelé le grand Cuca ».

Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé, Marina Huerta (responsable de donner la parole à Bart Simpson) a raconté comment était l’origine de cette traduction. «C’est un de ces moments où nous, avec tant d’échanges que nous avons, nous pouvons identifier que cela nous permet de mettre quelque chose de très mexicain, ou de très quoi que ce soit, non? Cuca est la façon dont nous disons aux gens qui s’appellent Refuge. C’est quelque chose de très mexicain, surtout dans les villes. Eh bien, le nom de ma grand-mère était Cuca, te dire. Ce devait être un nom court. Il nous arrive tout à coup Cuca. Je ne me souviens plus s’il est allé à Humberto Velez ou c’était moi, mais bon, évidemment on est tous morts de rire et on s’est dit : ‘Oui, ok, ça va' », se souvient-il. En outre, il a noté : « La voie magistrale Humberto Il le dit, le ton qu’il utilise est suprême. La vérité c’est que c’est parfait » et a ensuite souligné que « Les deux choses se rejoignent : le mot gentil et qu’on ne s’y attend pas ».

