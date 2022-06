Qualcomm "j’oublie" mettre à jour votre mobile de 1400 euros pendant des mois

in

Qualcomm a sorti un smartphone il y a moins d’un an. Maintenant, cela fait plusieurs mois sans mise à jour.

Il y a un an, Qualcomm lançait son premier smartphone, le « Téléphone d’initié Qualcomm Snapdragon »destiné aux plus enthousiastes de l’entreprise, et destiné à servir de modèle chargé de représenter les dernières avancées technologiques développées par l’entreprise américaine.

L’appareil était une merveille en termes de matériel. Mais, comme c’est souvent le cas avec ce type de produit, Qualcomm a négligé le logicielau point d’avoir laissé le téléphone aucune mise à jour depuis plusieurs moiscomme l’ont signalé plusieurs utilisateurs.

Le premier et unique smartphone de Qualcomm, abandonné ?

Le smartphone, développé en collaboration avec ASUS et commercialisé sur une base limitée dans certaines régions, avait un version Android propre et sur la base de la dernière version du système disponible à ce moment : Android 11. Après sa sortie, Qualcomm a confirmé que l’appareil aurait des mises à jour fréquentes garanties pendant au moins quatre ans à compter de son lancement. Quelque chose de raisonnable pour un appareil dont le prix environ 1400 euros pour changer.

Aujourd’hui, près d’un an après son lancement, l’appareil n’a même pas reçu la mise à jour vers Android 12. Mais ce n’est pas le pire : Qualcomm ne semble pas sur le point de sortir correctifs de sécurité. En fait, le dernier patch est arrivé en mars, et ce n’était même pas le plus récent : c’était le patch de sécurité de janvier 2022.

Cette situation laisse ceux qui, à leur époque, ont décidé de passer 1 499 € sur un smartphone, avec un version Android obsolèteet un correctif de sécurité d’il y a environ six mois.

Et il ne semble pas que Qualcomm envisage de changer ses plans de si tôt. Un porte-parole de l’entreprise a confirmé que l’appareil vous recevrez des mises à jour « régulières », tous les deux ou trois mois. En ce sens, il a été indiqué que la prochaine mise à jour de l’appareil sera disponible le 20 juin.

