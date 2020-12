Continuez à l’appeler bébé Yoda, mais l’enfant préfère Grogu dit le créateur Mandalorian

The Mandalorian La star de l’évasion Grogu est peut-être mieux connue sous son surnom de « Baby Yoda », mais c’est très bien avec le créateur de la série Jon Favreau. Lorsque le bébé ressemblant à Yoda a été introduit pour la première fois dans l’épisode pilote de la série, on ne lui a pas donné de nom, ce qui a rapidement engendré le surnom de Baby Yoda par les fans. Il serait appelé « l’enfant » ou « l’actif » avant d’être finalement nommé dans un épisode de la saison 2 lorsqu’il a été révélé que le vrai nom de Baby Yoda est Grogu.

Certains Guerres des étoiles Les puristes pourraient maintenant insister pour que le personnage soit toujours appelé Grogu, mais pour ceux qui sont incapables de faire le changement, Favreau comprend parfaitement. Parler du personnage sur Bonjour Amérique, Favreau a déclaré que les fans pouvaient toujours l’appeler Baby Yoda, et en fait, il est toujours utilisé comme surnom sur le Mandalorian ensemble.

« J’avais écrit [Grogu] dans le scénario très tôt, et nous l’avons finalement révélé dans la série « , explique Favreau. » Mais bien sûr, tout le monde connaît Grogu sous le nom de Baby Yoda. Ce qui, soit dit en passant, nous convient tous. Nous l’appelons toujours Baby Yoda aussi, mais il préfère s’appeler Grogu, si vous le remarquez dans la série. Il s’améliore beaucoup quand vous dites son nom. «

Grogu, ou Baby Yoda si vous voulez, a immédiatement volé la vedette quand il a fait ses débuts au début de The Mandalorian. Parce que Favreau voulait que son introduction soit une surprise, Disney n’avait produit aucune marchandise officielle mettant en vedette le personnage à vendre en conjonction avec la première de l’émission. En conséquence, la marchandise non officielle Baby Yoda deviendrait un vendeur chaud pendant la saison des vacances de l’année dernière, mais cette année, tout, des jouets et des figurines d’action aux décorations d’arbre de Noël, peut être trouvé.

«Le truc de l’arbre de Noël, c’est un peu nouveau, mais j’adore ça», a déclaré Favreau. « Je pense que c’est parce que lorsque nous avons montré Baby Yoda pour la première fois … il n’y avait pas de marchandise pendant toute la première année. Les gens devaient donc faire preuve d’ingéniosité. Donc, sur Etsy, en ligne, sur les réseaux sociaux, on voyait des gens fabriquer leur propre Baby Yoda trucs. Donc ce genre de conserve dans cette tradition. «

Aussi sur Bonjour Amérique, Favreau a officiellement annoncé Le livre de Boba Fett, un nouveau Guerres des étoiles série taquinée à la fin de The Mandalorian. Il a également confirmé que le spin-off sera séparé de la saison 3 de The Mandalorian, qui reprendra en tant qu’entité distincte. De plus, d’autres projets liés à The Mandalorian sont également en cours chez Disney +, dont un Ahsoka série et Rangers de la nouvelle république.

Les gens sont toujours enthousiasmés par la révélation choquante qui a eu lieu à la fin de la finale de la saison 2 de The Mandalorian. Cela ouvre la porte à des spéculations sur une autre série dérivée à la suite d’un jeune Luke Skywalker, peut-être avec Sebastian Stan dans le rôle. Dans tous les cas, il y aura des tonnes de Guerres des étoiles contenu pour les fans de la franchise à espérer, à la fois sur grand et petit écran. Chaque épisode de The Mandalorian est actuellement en streaming sur Disney +. Cette nouvelle provient de Good Morning America.

