Qu’est-il arrivé à Travis Barker et pourquoi Blink-182 a été annulé au Mexique, en Argentine et au Chili

Supplémentaire

Blink-182 a annulé ses présentations à Lollapalooza, en Argentine, et à Tecate Pal’ Norte, au Mexique, entre autres.

©Getty ImagesBlink-182 a annulé ses présentations en Amérique latine

Blink-182 a annoncé l’annulation de ses concerts à LollapaloozaArgentine, en plus d’autres présentations dans des pays tels que Mexique et le Chili et nous vous disons pourquoi et qu’est-il arrivé à Travis Barker.

Blink-182 a annulé tous ses concerts en Amérique, car Travis Barker, batteur du groupe, devra subir une intervention chirurgicale après avoir été victime d’un accidentcomme l’a annoncé dans un communiqué le groupe de pop funk californien.

De son côté, sur les réseaux sociaux, Barker, mari de Kourtney Kardashian, a annoncé qu’il allait se faire opérer et a montré à quoi ressemblait son doigt blessé. En février, Barker a partagé qu’il s’était disloqué et s’était cassé le doigt, ainsi que des ligaments déchirés lors d’une répétition de batterie.

« Je veux dire que je suis vraiment désolé que nous ne puissions pas être en Amérique du Sud. C’est quelque chose que nous voulions faire depuis longtemps et nous avons travaillé très dur, mais nous avons eu un de ces accidents fous que personne n’a vu venir. Travis a besoin d’une intervention chirurgicale sur l’un de ses doigts et nous avons besoin qu’il soit fort avant de faire quoi que ce soit d’autre. » Blink-182 a noté.

+ Quelles performances Blink-182 a-t-il annulées en raison de l’accident de Travis Barker ?

Le groupe a déclaré qu’il s’agissait des plus grands spectacles qu’ils aient jamais joués et qu’ils se sentaient au sommet de leur carrière, ils étaient donc désolés de l’incident. Cependant, le groupe a assuré que ils retourneront dans les villes et les festivals qu’ils ont dû annuler cette année.

« Nous prévoyons de retourner à lollapalooza l’Argentine, à le Chili, Brésilpour Pique-nique stéréo, Festival d’Asuncionico, Tecate Nord, Chaux, PNB impérial, Mexico. Nous allons faire tout cela en 2024. Nous allons partir« , ont-ils assuré.

Les musiciens ont déclaré qu’ils soutiendraient Travis Barker afin qu’il se rétablisse rapidement et que tous les trois puissent assister ensemble : « Allons-y et passons un moment incroyable avec toi« .

Lollapalooza a indiqué que les personnes ayant des billets pour le festival ont jusqu’au samedi 4 mars pour demander un remboursement. pour le samedi 18, jour de la présentation de Blink-182.

D’autres festivals, comme le Imperial GNP a souligné que les billets 2023 seront valables pour 2024ils n’ont donc pas proposé de remboursement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?