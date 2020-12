Ex-mari de Christie Smythe: Qui est Devin Arcoleo?

La journaliste Christie Smythe a laissé tomber la plus grosse bombe de 2020 (si c’est même possible) après avoir révélé qu’elle avait noué une romance scandaleuse avec «Phrama Bro» Martin Shkreli alors qu’il purgeait une peine de prison pour fraude en valeurs mobilières.

Si vous n’êtes pas familier, Martin Shkreli a gagné son surnom de «Pharma Bro» après avoir augmenté le prix d’un médicament qui sauve des vies de 5000% en 2015.

La romance de Smythe avec Shkreli était choquante en soi. Après tout, elle était une journaliste spécialisée dans la criminalité qui a été chargée de couvrir son cas alors qu’il était jugé pour fraude en valeurs mobilières et a fini par tomber amoureuse de lui, malgré sa terrible réputation et son passé controversé.

Encore plus choquant, cependant, était que Smythe était mariée lorsqu’elle a commencé à couvrir le cas de Shkreli, et son mari à l’époque, Devin Arcoleo, l’a avertie de ne pas s’impliquer trop dans son cas.

Malheureusement, son instinct à propos de l’implication personnelle de Smythe dans l’affaire très médiatisée de Shkreli s’est avéré juste, et le couple, qui s’est marié en 2014, a divorcé deux ans seulement après que Smythe a commencé à couvrir le cas de Shkreli.

Qui est l’ex-mari de Christie Smythe, Devin Arcoleo?

Lisez la suite pour tout savoir sur l’ex-mari de Christie Smythe, y compris sa réaction à son interview explosive sur sa romance avec Shkreli.

Devin Arcoleo est un homme instruit.

Arcoleo est allé à l’école à la NYU Stern School of Business de 2002 à 2006. Il a obtenu un baccalauréat ès sciences avec une spécialisation en finance et marketing et une mineure en psychologie.

Il a également obtenu sa maîtrise à la NYU Stern School of Business et a étudié en économie, en finance et en banque tout en fréquentant une école supérieure.

Il travaille dans la banque d’investissement.

Devin Arcoleo travaille dans la banque d’investissement depuis 2006, date à laquelle il a rejoint la société californienne PIMCO.

Il a débuté en tant qu’analyste de compte en 2006, puis a gravi les échelons de l’entreprise au fil du temps, occupant des postes tels qu’associé principal de compte, directeur de compte et maintenant vice-président.

Lui et Smythe se sont mariés en 2014.

Selon l’interview de Smythe, le couple était ensemble depuis 2009 et se sont mariés cinq ans plus tard en 2014.

Smythe et Arcoleo ont divorcé quatre ans plus tard en 2018, et sa romance avec Shkreli est évidemment à blâmer.

C’est une personne incroyablement privée.

Devin Arcoleo aime sa vie privée – il ne semble pas que le financier soit sur les réseaux sociaux, car aucun compte n’apparaît sur Instagram ou Twitter lorsque vous recherchez son nom.

Il n’est pas content de l’interview de Christie Smythe.

Pouvez-vous lui en vouloir?

Dans une interview de suivi un jour après la publication de l’interview originale de Smythe, elle a révélé qu’elle avait reçu «quelques SMS» de son ex-mari et qu’il n’était pas content de toutes les informations qui avaient été révélées sur son échec. relation avec l’ancien journaliste.

«Quelques textes. Ce n’étaient pas des textes heureux », a-t-elle dit. «C’est à lui de décider, tout ce qu’il veut faire, c’est son affaire.»

Arcoleo a également refusé de commenter l’interrogé sur l’interview, en disant: « Non, je n’ai rien que je veux partager merci. »

