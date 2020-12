Netflix a demandé le meilleur personnage d’anime et les fans n’ont pas hésité

L’anime fait partie des genres préférés des fans et Netflix n’en est pas exempt. Le géant du streaming contient beaucoup de contenu japonais dans son catalogue avec certaines des émissions les plus classiques du marché. Parmi eux se trouvent des personnages emblématiques et bien que cela puisse sembler impossible, la plate-forme de streaming a décidé de choisir le meilleur de tous. Il a mené une enquête auprès de quatre candidats et les fans n’ont pas hésité.

Naruto, Saitama, Aang et Seiya Ce sont ceux indiqués par le compte officiel du géant du divertissement sur Twitter. Ce point a commencé à diviser les fans car ils considéraient que des noms tels que Luffy, Goku ou Captain Centella. Cependant, la sélection a été faite le la série que Netflix a actuellement et à partir de là, le filtre a été fait.

Avec environ 50 mille voix les résultats semblent irréversibles: Naruto a pris la première place avec lui 35% des répondants. Le personnage créé en 1999 a deux séries sur Netflix et a été le plus choisi par les utilisateurs. Cependant, Aang d’Avatar (dont l’origine est en fait américaine) il était proche avec 31,6% des voix.

Anime: Netflix a demandé le meilleur personnage et les fans n’ont pas hésité

Décidons cela en tant qu’adultes. – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT)

21 décembre 2020





En tant, Seiya et Saitama ils étaient aux derniers endroits. Celui de Les chevaliers du zodiaque avoir le 21,5% et classé troisième, tandis que One Punch-Man Wiki a terminé dernier avec le 11,8% des élections. Les fans de Saitama ont montré leur mécontentement dans les commentaires, mais ont accepté la défaite.

L’enquête Netflix a généré beaucoup de controverse et il faut s’y attendre par l’énorme quantité de séries animées japonaises qui existent. Récemment, un classement réalisé entre un magazine otaku et IMDB a choisi le meilleur programme de l’histoire et a également suscité une controverse parmi les fans.