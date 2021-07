Qui est Jessica Ditzel, la femme de Joe Rogan ?

Le comédien américain, podcasteur et commentateur des couleurs de l’UFC Joe Rogan compte des millions d’adeptes sur ses réseaux sociaux, où il partage un aperçu de sa vie professionnelle. Mais une chose sur laquelle il reste assez silencieux est sa famille.

Le multimillionnaire est marié à sa femme Jessica depuis 13 ans. Alors que savons-nous de Mme Rogan et des enfants ?

Née le 18 juillet 1975 au Texas, Jessica Ditzel (Jessica Rogan) est un mannequin américain et est mariée à Joe Rogan depuis 2009.

Le père de Jessica, Jeff Conrad Ditzel, était un musicien célèbre et était membre du groupe populaire de Minneapolis, Ditch Pickles, selon Divertissement Sidomex. On ne sait pas grand-chose de sa mère.

Jessica est allée à la California State University et a occupé divers emplois après avoir obtenu son diplôme pour subvenir à ses besoins pendant qu’elle faisait son entrée dans le monde du mannequinat.

En 2010, à 35 ans, elle signe avec M Model Management et travaille avec une marque coréenne connue sous le nom de Wholesome.

Jessica et Joe se sont rencontrés pour la première fois en 2001, alors que Jessica travaillait dans un bar. Les deux ont commencé à sortir ensemble peu de temps après, mais leur relation n’a pas été rendue publique tout de suite, selon Sidomex.

Joe et Jessica se sont fiancés en 2008 et se sont mariés en 2009.

Jessica et Joe Rogan ont trois enfants. Rosy, 11 ans, et Lola, 13 ans, sont les enfants biologiques de Joe et il a également adopté sa belle-fille Kayja Rose, 24 ans.