Compte à rebours de la date de sortie de l’épisode 6 de Walker Independence aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 6 de Walker Independence a été confirmée et, à cause de cela, les fans sont très excités pour cet épisode. Récemment, l’épisode 5 est sorti et après l’avoir regardé, les fans sont maintenant plus excités de savoir ce qui va se passer dans cet épisode à venir. Nous sommes donc ici avec toutes les informations possibles sur l’épisode 6.

Dans cet article, nous partagerons toutes les mises à jour concernant la date de sortie de Walker Independence Episode 6. Ici, vous découvrirez également d’autres informations sur la série, telles que Comment la regarder, la liste des épisodes de la saison 1, les détails de la distribution et de nombreux autres détails. Alors sans plus tarder, sachons toutes ces choses ci-dessous.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique policière d’action américaine développée par Anna Fricke et le nom de ses sociétés de production est Rideback, Pursued By a Bear et Stick to Your Guns. Le premier épisode de cette série est sorti le 6 octobre 2022 et après la sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité dans différentes régions du monde.

L’histoire de cette série tourne autour d’Abby Walker, une riche Bostonienne dont le mari est abattu sous ses yeux lors de leur voyage dans l’Ouest. Toute l’histoire s’est déroulée à la fin des années 1800. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette série est une préquelle de la série télévisée Walker. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez vraiment très intéressante. Après avoir regardé tous les épisodes, les fans recherchent la date de sortie de Walker Independence Episode 6. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 6 de Walker Independence

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 6 de Walker Independence. Le nom de l’épisode 6 est « Random Acts » et sa sortie est prévue pour le 10 novembre 2022. Comme vous pouvez le constater, votre attente pour cet épisode va bientôt se terminer. Nous vous recommanderons donc à tous de marquer la date donnée.

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste des épisodes de cette série.

Pilote

Accueil à un étranger

Sang & Whisky

Pax Romana

Ami du diable

Actes aléatoires

Le hibou et la flèche

Spoiler

Nous allons maintenant partager le spoiler du prochain épisode 6.

Abby creuse plus profondément dans le passé de son mari; Gus et Calian suivent une intuition qui les amène à interroger un ancien mentor; Calian est accusé d’un crime odieux; Tom essaie d’impressionner un dirigeant de chemin de fer, malgré les protestations de Kate.

Où diffuser l’indépendance de Walker?

Si vous êtes prêt à profiter de cette série, son réseau officiel est CW. Vous pouvez également diffuser cette série en ligne sur de nombreuses plateformes multimédias telles que Vudu et Prime Video. La disponibilité de cette série dépendra également de votre région.

Liste des acteurs

Comme nous avons partagé tous les détails, voici la liste des détails du casting de cette émission.

Katherine McNamara comme Abby Walker

Matt Barr comme Hoyt Rawlins

Katie Findlay comme Kate Carver

Greg Hovanessian comme shérif Tom Davidson

Philemon Chambers en tant que shérif adjoint Augustus

Justin Johnson Cortez comme Calian

Lawrence Kao comme Kai

Gabriela Quezada comme Lucia Reyes

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez toutes les informations sur la dernière date de sortie de l’épisode 6 de Walker Independence, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder ce prochain épisode de cette nouvelle saison. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Walker Independence Episode 6 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section commentaires ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider à résoudre toutes vos questions et doutes.

