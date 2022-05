Rick et Morty : L’Anime : ce que l’on sait du spin-off de la série Adult Swim

La série animée de science-fiction »Rick et Morty » aura une adaptation à laquelle peu de fans s’attendaient. natation adulte a récemment annoncé que l’émission comique aura une production entièrement animée dans un nouveau spin-off. Le titre du nouveau programme sera »Rick et Morty : L’Anime », très simple et direct, étant bien sûr basé sur la série animée pour adultes primée aux Emmy Awards, et il sera réalisé par Takashi Sano.

La nouvelle production intitulée »Rick et Morty : l’anime » sera un projet original qui aura une histoire différente de celle connue dans la série originale, mais ayant les mêmes thèmes et événements adaptés avec un autre récit. Sano a déjà travaillé avec la série, puisqu’il était en charge de la réalisation de » Rick et Morty vs. Genocider » et » Summer Meets God (Rick Meets Evil) », des courts métrages sur le thème de l’anime qui étaient disponibles sur les plateformes numériques d’Adult Swim et avaient plus de 10 millions de vues lors de leur première.

Le nouveau programme sera animé par la société de production Telecom Animation Film, qui a travaillé avec Sano sur les anime « Tower of God » et « Shenmue: the Animation ». La chaîne d’accueil de »Rick et Morty » a décrit Sano comme un superfan de la série, déclarant qu’il fera une adaptation de la série créée par Justin Royland.

« Les exploits multivers de Rick et du gang posent des défis au lien familial, mais ils sont toujours à la hauteur », a déclaré Sano à propos de la nouvelle série. « Je suis honoré d’avoir eu l’opportunité de raconter une nouvelle histoire sur cette famille incroyable. J’espère que vous apprécierez vos aventures ! »

Pour le moment, on n’en sait pas beaucoup plus sur le projet, car Adult Swim n’a pas confirmé si le casting original de la série reviendra pour ce nouvel opus, ni fixé une date de sortie pour le spin-off, mais ils ont partagé un nouveau image conceptuelle où l’on peut voir les silhouettes de Rick et Morty devant diverses images des productions précédentes de Sano.

»Rick et Morty : l’anime » sera présenté en exclusivité sur la chaîne Adult Swim et via la plateforme de streaming de hbo maxoù toutes les saisons de la série originale « Rick et Morty » sont actuellement disponibles.