Qui est John Alex Castillo, l’acteur qui interprète Francisco Maturana dans « Goals Against »

La série « Buts contre”, qui est déjà disponible sur la plateforme Netflix, nous présente quelques faits basés sur la vie réelle, plus précisément une partie de l’histoire de la Colombie liée au football et malheureux : l’assassinat du défenseur central Andrés Escobarqui a perdu la vie aux mains de tueurs à gages en 1994.

A cette époque, l’équipe du café participait à la coupe du monde aux états-unis et, sans aucun doute, elle était l’une des favorites pour remporter le trophée, même si cela semble un peu difficile à croire. Et c’est que les jaunes avaient retrouvé une belle équipe emmenée par ValderramaHiguita, Escobar et d’autres personnalités de classe mondiale.

Au malheur de tout le pays, l’équipe n’a pas fonctionné comme tout le monde l’aurait souhaité et, au deuxième rendez-vous, a été éliminée en duel avec l’équipe locale par 2-1 avec un but contre son camp de Andrew Balair, c’est pourquoi ils l’ont envoyé pour tuer, ceci étant l’une des pages les plus sombres du roi des sports.

La série recrée tous ces moments et nous montre des personnages qui ont existé dans la vraie vie, comme le professeur Francisco Maturana, qui cette fois est joué par l’acteur John Alex Valencia, dont nous apprendrons un peu plus dans cette note, bien qu’avant nous se souviendra du rôle qu’il a joué.

FRANCISCO MATURANA DANS « BUTS CONTRE »

L’acteur colombien, comme nous l’avons déjà mentionné, a cédé la place au personnage du professeur Francisco Maturana, plus connu sous le nom de « Pacho », qui était à l’époque l’entraîneur de laL’équipe colombienne qui a participé à la Coupe du monde aux États-Unis en 1994il joue donc un rôle important dans l’histoire.

Ce personnage a été un grand défi pour l’acteur, car beaucoup d’attention tombe sur lui et parce que sa préparation a été quelque peu fastidieuse pour lui et son équipe de production, car ils ont dû le caractériser de la meilleure façon possible, en se concentrant beaucoup sur les cheveux, puisque l’artiste est chauve et que Maturana avait les cheveux afro.

John Alex Castillo dans son rôle de Francisco Maturana dans « Goals Against » (Photo : Netflix)

QUI EST JOHN ALEX CASTILLO ?

John Alex Castillo Valencia est un acteur, écrivain et metteur en scène né à Cali le 17 juillet 1977. Il a donc actuellement 45 ans et mène une belle carrière dans ce qui le passionne.

Dès son plus jeune âge, il étudie le théâtre dans divers cours et ses premières années sont consacrées au théâtre, dans lequel il se positionne comme l’un des principaux talents de la scène à cette époque.

Sa capacité d’acteur et sa puissance créatrice ont été essentielles pour qu’au fil des ans, il remplisse également le rôle de metteur en scène de certaines pièces, démontrant sa polyvalence et sa passion sur scène.

L’effort qu’il a mis dans chaque tâche réalisée a porté ses fruits et a acquis une plus grande notoriété auprès du public, jusqu’à ce qu’au nouveau siècle, il fasse le saut tant attendu vers le cinéma colombien et international.

Par exemple, on se souvient de lui pour ses performances dans des films tels que « Todos tus muertos », « Dog eat dog », « Dangerous loves » et autres.

De la même manière, son talent a été amené à la télévision en ayant participé à plusieurs séries et feuilletons colombiens tels que : « Niche », « La Selección », « Escobar, el patron del mal », entre autres.

Participation à des séries et feuilletons

Buts contre (2022)

Battement sauvage (2022)

Toujours sorcière (2019)

Blanc (2016)

Sucre (2016)

Nuit (2014)

La Sélection (2013)

Escobar, le patron du mal (2012)

Trois miracles (2011)

Participations à des films

La Branche (2019)

La balade 5 (2018)

Vents d’août (2018)

Étoilé (2017)

Orbite 9 (2017)

Sergent Matacho (2015)

Le tour du diable (2012)

Tous vos morts (2011)

La balade (2010)

Chien mange chien (2008)

John Alex Valencia déguisé en Francisco Maturana avant de sortir pour enregistrer une scène de « Goals Against » (Photo : John Alex Valencia)

John Alex Castillo et Juan Pablo Urrego, acteurs de la série « Goals Against », que l’on peut voir sur Netflix (Photo : John Alex Castillo / Instagram)

CHAPITRES DE « BUTS CONTRE »

Ce n’est pas du football, c’est une guerre. Maturana prend les rênes de l’Atlético Nacional à condition qu’il choisisse ses joueurs. Andrés se bat pour être titulaire et reçoit de mauvaises nouvelles. Vert! Vert! Un nouveau cadre arrive au club après un incident violent. Quique a des ennuis. Andrés et Higuita mènent l’équipe dans la Copa Libertadores. Tu joues comme tu vis. Alors que la violence s’intensifie dans le pays, Leonor fait face à de nouvelles menaces. Maturana assume son nouveau poste et Andrés risque sa carrière pour jouer un match. Perdre c’est gagner un peu. Le parcours de Quique Vélez dans le football se confond de plus en plus avec celui du crime. Andrés a du mal à s’adapter à la Suisse. La Colombie échoue à la Coupe du monde 1990. 5-0. El Patron oblige l’équipe à jouer un match à La Catedral. Quique et Higuita ont des démêlés avec la justice. Le Tricolore rend fou tout un pays. la vie ne s’arrête pas ici. Des attentes élevées. Manque d’humilité. Menaces de mort. Ce qui aurait dû être un rêve finit par devenir un cauchemar pour l’équipe de football colombienne.

Regardez ici l’aperçu de « Goals Against », la nouvelle série Netflix dans laquelle nous verrons une partie de l’histoire noire du football colombien.