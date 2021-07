Comprendre le fonctionnement de la psychologie inversée

Photo/Image :

Avez-vous déjà entendu cette phrase : « Tout ce qui est interdit est plus délicieux » ? Avez-vous déjà eu envie de faire exactement le contraire de ce que disaient les avis de bonne conduite ? Oui, désolé de le dire, mais tu étais sous les effets de la psychologie inversée.

Le principe de la psychologie inversée est la liberté. Nous avons un grand besoin de nous sentir libres et de sentir que notre libre arbitre est pleinement opérationnel.

La grande question est : beaucoup de gens, sachant comment fonctionne la psychologie inversée, essaient de l’utiliser pour manipuler les gens autour d’eux. Tu te souviens quand tu étais petit, et ta mère disait quelque chose comme « Tu ne peux pas manger ça », et tu faisais exactement le contraire ?

Maintenant, vous savez enfin pourquoi vous avez commencé à aimer le brocoli ! La psychologie inversée n’est rien d’autre que de sentir notre liberté menacée, et d’avoir envie de faire exactement le contraire afin de réaffirmer notre pouvoir sur nos actions !

Bien sûr, cet appareil a tendance à fonctionner davantage avec les enfants âgés de 2 à 4 ans, car ils n’ont pas le système cognitif suffisamment développé pour comprendre que quelqu’un essaie de manipuler leurs pensées. Cependant, après 4 ans, l’enfant a déjà plus de personnalité, et commence à comprendre les jeux psychologiques des adultes.

Un autre fait intéressant est que la psychologie inversée a tendance à mieux fonctionner sur les personnes têtues, en colère et trop émotives, car elles sont plus disposées à prouver leur valeur, tandis que les personnes plus calmes et plus complaisantes ne tombent pas tellement dans le piège.

Maintenant que vous savez à quel point tout ce qui est « interdit » vous dérange, faites plus attention lorsque vous communiquez avec les autres : parfois quelqu’un joue avec vos émotions, et vous ne le savez même pas. Et, bien sûr, n’hésitez pas à vous essayer à la manipulation de quelqu’un, même si nous ne le recommandons pas !

Personne ne mérite d’essayer de convaincre un enfant de manger tous les légumes, non ? Mais au final, c’est dommage que cette technique ne marche pas avec d’autres animaux, ce serait génial d’apprendre aux chiens à faire pipi au bon endroit avec la psychologie inversée…