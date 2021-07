Lethal Weapon 5 et Goonies 2 ne se produiront probablement pas après la mort de Richard Donner

Le récent décès de Richard Donner signifie probablement que nous ne verrons jamais Arme mortelle 5 ou alors Les Goonies 2. Donner, dont de nombreux autres crédits clés incluent la barre Superman et Le présage, était très connu en tant que directeur du Armes mortelles films et Les Goonies. Malheureusement, Donner est décédé cette semaine à l’âge de 91 ans, et compte tenu de son intention de revenir bientôt au fauteuil du réalisateur, la nouvelle a été un grand choc pour de nombreux fans.

Au cours de sa carrière, Donner avait dirigé Mel Gibson et Danny Glover dans quatre Arme mortelle films. Pendant des années, il avait voulu faire un cinquième volet, et c’était quelque chose que beaucoup de fans voulaient aussi voir. En 2018, Donner a semblé faire une certaine traction avec le projet, dévoilant même son titre officiel comme Finale mortelle. Au début de 2020, il a été signalé que Arme mortelle 5 était en développement actif avec Gibson et Glover tous deux prêts à revenir.

Donner a personnellement fourni une mise à jour majeure sur le projet en décembre 2020, l’homme de 90 ans confirmant ses intentions de réaliser lui-même le film. Il n’avait pas réalisé de film depuis 2006 16 blocs, et Donner espérait Arme mortelle 5 pour servir également de son dernier film avant la retraite. Malheureusement, nous savons maintenant que ce rêve ne se réalisera jamais, bien que l’on ne sache pas exactement à quel point la pré-production était avancée au moment de la mort de Donner.

« C’est le dernier. C’est à la fois mon privilège et mon devoir de le mettre au lit. C’est excitant, en fait… Hahaha ! C’est le dernier, je vous le promets », avait précédemment déclaré le cinéaste au Daily Telegraph.

Pendant ce temps, la longue gestation Les Goonies 2 pourrait être officiellement grillé sans la participation de Donner. Pendant de très nombreuses années, Donner et les membres de la distribution d’origine avaient tous exprimé leur intérêt à poursuivre l’histoire, bien qu’ils aient toujours eu du mal à faire accepter Warner Bros. En 2010, Donner était plus optimiste quant à la suite, affirmant que Les Goonies 2 était une « chose certaine » dans le documentaire La fabrication d’un classique culte : La fabrication d’un classique culte, ajoutant avec confiance que « cela arrivera ».

Bien sûr, la possibilité est toujours là pour un autre cinéaste de reprendre là où Richard Donner laissé avec ces suites prévues. Le problème évident est que les films tout simplement ne sera pas le même sans Donner à la barre. Finale mortelle aurait été un excellent film pour Donner comme serre-livres pour sa carrière, et à certains égards, faire le film sans lui peut ne pas se sentir tout à fait bien. Il convient également de souligner que la réalisation du projet avec Donner à bord était déjà assez difficile, et c’est beaucoup plus difficile à vendre sans lui.

Pour ce qui est de Les Goonies 2, il est devenu plus évident que cette suite n’aurait jamais lieu non plus, même avant le décès de Donner. En mai, Corey Feldman a affirmé que la suite était « morte » dans une interview avec Dread Central. L’ancien enfant star a expliqué que la distribution originale ne serait pas intéressée à faire le projet sans Donner, et parce que Donner a dit Finale mortelle serait son dernier film, Les Goonies 2 n’était plus une possibilité.

« Je ne sais pas ce que c’est. Mais tout ce que je sais, c’est que quand j’ai découvert que mon cher ami Richard Donner s’était engagé à faire Arme mortelle 5 comme son chant du cygne, eh bien, cela a à peu près cousu le moulin à rumeurs là. C’est fait. Nous ne pouvons pas faire [The Goonies 2] sans pour autant [Donner]. Et [Donner’s] tirer avec des armes à feu avec le Arme mortelle les gens », a déclaré Feldman.

Il a ajouté: « Et c’est la honte. Parce que, tout comme lorsque nous avons fait le [cast reunions] l’année dernière, je veux dire, peu importe le nombre de cheveux gris que tout le monde a sur le visage, l’amour est toujours là. Et le sentiment familial est toujours là. Et je sais que secrètement, chacun de nous pleure la nuit en souhaitant qu’il y ait cette magie [The Goonies 2] script atterrissant à notre porte le lendemain. Mais malheureusement et malheureusement, il n’est toujours pas arrivé. »

De nombreux fans seront attristés par Arme mortelle 5 et Les Goonies 2 passer au bord du chemin. D’autres peuvent tout aussi facilement affirmer que le travail de Donner sur les films originaux de ces franchises brille toujours aussi fort, même sans les suites prévues, aussi malheureux que cela puisse être que nous ne les voyions jamais. Rien ne pourra jamais enlever à l’incroyable héritage de Donner en tant que cinéaste, bien que nous ne puissions pas reprocher aux fans d’espérer avoir vu un peu plus du réalisateur acclamé. Repose en paix Richard Donner.

