One Piece : Dans le chapitre 1056 du manga, le nouveau souverain de Mokomo (Zou) a été révélé

la Arc Wa no Kuni dans l’épopée des pirates une pièce a récemment pris fin dans le manga et la saga finale de L’oeuvre d’Eichiro Oda a commencé. Il n’est donc pas étonnant que nous soyons actuellement beaucoup de nouvelles informations sur le monde et les changements qui se sont produits et se produisent encore.

Cela comprend également que Royaume de Mokomoqui se trouve sur le dos du gigantesque éléphant Zounisha situé, maintenant un nouvelle règle A. Dans cette actualité, nous vous dirons comment cela s’est produit, qui détient maintenant le pouvoir de l’État et ce que vous devez savoir d’autre sur ce sujet Chapitre 1056 de One Piece.

Faut-il lire le manga sur les aventures du pirate Singe D Luffy vous n’avez pas encore lu jusqu’ici ou vous êtes juste en train de le regarder animequi est encore un peu à la traîne en termes d’intrigue, alors vous ne devriez pas lire plus loin à ce stade, car des spoilers massifs suivent au dernier chapitre du manga.

One Piece : Le nouveau souverain de Mokomo

Comme vous, en tant que fan fidèle de One Piece, le savez sûrement déjà, Mokomo est Royaume des visonsune espèce hybride entre animaux et humains qui existe depuis plus de 1 000 ans Île de Zou des vies. Leurs chefs sont les visons canins Inuarashi et le chat vison Nekomamushideux bons amis et vieux camarades qui aiment se battre.

Ensemble, les deux guerriers ont régné sur leur royaume, malgré leur forte relation avec Wa no Kuni et le Clan Kouzuki Donne envie de revenir avec le les hommes aux fourreaux rouges se tenir côte à côte. Ils ont finalement eu cette chance quand le gang du chapeau de paille les a surpris devant le pêcheur Jack sauvé qui faisait rage à Mokomo.

L’Arc Wa no Kuni a suivi un peu plus tard et avec lui le grande confrontation entre les samouraïs, leurs alliés et la bande de Empereur Kaido ainsi que de Impératrice Big Mom. Quand ils l’ont finalement mis à genoux et Luffy le nouvel empereur des mers chien et chat ont dû réfléchir à la manière de procéder pour eux.

Nous avons la réponse maintenant Chapitre 1056qui a été récemment publié et dans lequel les dirigeants jouent le lapin vison carotte qui a vécu de nombreuses aventures aux côtés de Luffy et de ses camarades depuis qu’elle s’est aventurée hors de son pays natal.

Ce fille déguisée en lapin reçoit enfin le message d’Inuarashi et Nekomamushi qu’ils le prochain dirigeant de Mokomo doit être. Bien que Carrot prévienne qu’elle n’est pas à la hauteur d’une telle responsabilité, le chien et le chat soulignent que lors de leurs voyages avec Luffy très responsable est devenu.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

De plus, les anciens dirigeants décidèrent de rester à Vano et comme Sujets des Kouzukis vivre et leur nouveau Seigneur Momonosuke protéger. Carotte est encore surprise, car elle est convaincue qu’il y a de meilleurs combattants qu’elle dans la tribu, ce que le Trois Mousquetaires confirme également.

Mais c’est précisément pour cela qu’elle peut compter sur le fait que les guerriers protéger le pays devenir comme Carrot l’emmène dans une nouvelle ère. Wanda est d’accord avec cette déclaration et décrit la décision des deux ducs comme sage. De plus, vous donnez au lapin de considérer que La volonté de Pedro est le plus présent en elle.

Avec cela, Carrot a comme Alliés de Luffyqui est sur le bon chemin le prochain roi pirate devenir dans One Piece, un parcours similaire derrière eux que leurs prédécesseurs, qui ont également commencé avec le Roi des pirates voyagé avant de détenir ce titre. Les fans avaient espéré que Carrot Rejoignez le gang de Luffy le ferait, mais a déjà cet endroit Yamato pris.