Disney Plus: Quand Mulan sera-t-il gratuit pour les abonnés?

Mulan sera sur 4 septembre 2020 directement sur Disney Plus apparaître. Disney a choisi cette voie car la pandémie de coronavirus rend une simple visite au cinéma impossible et un accès en ligne en temps opportun semble être une alternative plus sûre.

Combien coûte l’accès à Mulan? Outre le moindre risque d’infection dans les cinémas surpeuplés, la libération immédiate présente également un avantage financier pour l’entreprise, car le prix de 21,99 euros due pour l’accès à la réimpression – également pour les abonnés Disney Plus. Cependant, ces frais ne sont pas permanents. “Mulan” sera plus tard également inclus dans l’abonnement pour le service de streaming gratuit.

La sortie gratuite de Mulan sur Disney Plus

De qui les honoraires Je ne voudrais pas payer 21,99 euros juste pour pouvoir voir «Mulan» directement en septembre, mais il faut être patient pendant encore trois mois.

Quelle est la date de sortie de la version gratuite de Mulan? Selon la page de précommande en anglais, le titre sera exact 12 semaines plus tard, de 4 décembre 2020 Disponible gratuitement sur Disney Plus pour tous les abonnés. Si vous pouvez attendre aussi longtemps, vous ne paierez rien pour le remake en direct du classique Disney de 1998.

Une chose unique

Beaucoup craignent déjà que ce nouveau modèle économique ne conduise à la fin du cinéma. Devrait-il devenir normal que les films soient lus directement sur les plates-formes de streaming individuelles, telles que Netflix, Vidéo Amazon Prime ou Disney Plus sont proposés, les salles de cinéma pourraient subir d’énormes pertes de ventes, car ainsi, entre autres, les droits exclusifs décisifs des cinémas sont perdus.

Disney rassure cependant que “Mulan” est censé être une exception et que la sortie immédiate sur Disney + n’est qu’une réaction temporaire à la situation actuelle. Après tout, la sortie du remake était prévue pour mars 2020, mais a ensuite été reportée à juillet puis à août. La publication finale ne suivra que le 4 septembre 2020 sur le service de streaming et dans les cinémas réellement ouverts.

