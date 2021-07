Comment partager votre compte Disney + avec votre famille et vos amis

Disney+ a bousculé le marché du streaming avec son arrivée en novembre 2019 et en moins de en deux ans dépassé les 100 millions d’abonnés. La plate-forme contient du contenu de franchises emblématiques et est un must pour tout fan. S’il est vrai qu’il y a de plus en plus de plateformes à louer, dans le cas de ce service, il n’y a pas d’excuses car il vous permet de connecter jusqu’à 10 appareils et de partager un compte avec qui vous voulez. Découvrez pas à pas comment procéder !

Les utilisateurs de Disney + peuvent se permettre les frais entre amis et famille car le streaming offre la possibilité de lier jusqu’à sept profils et 10 appareils par compte. Cette opportunité s’applique à tous les forfaits et la seule condition est que quatre des sept puissent regarder du contenu simultanément.

(Disney+)



De cette manière, au prix d’un abonnement il y aura jusqu’à dix personnes différentes connectées. Chaque profil créé aura son propre algorithme, avec l’historique de recherche et les recommandations correspondants. Parmi les options, vous pouvez également ajouter des comptes pour les enfants. Comment ça se fait?

Le pas à pas est très simple : entrez sur le site officiel de Disney + une fois que vous avez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, allez dans le coin supérieur droit où vous trouverez une option qui dit « Ajouter un profil » et cliquez sur. Là, les options seront affichées, où vous pourrez choisir le nom de la personne que vous souhaitez lier, s’il s’agit d’un enfant ou non et vous pourrez choisir un avatar sur le personnage de Disney que vous aimez le plus.

Cette possibilité signifie vraiment un différentiel pour l’entreprise de Mickey la souris car son concurrent maximum, Netflix, en a une autre idée. Elle propose actuellement cinq profils, mais son intention est de les limiter au cercle familial. L’objectif est que chaque utilisateur ait son propre abonnement. En ce sens, le service ne pouvait être apprécié qu’au domicile du propriétaire et non ailleurs, selon l’entreprise.

Pour profiter de toutes les options que Disney+ vous propose, n’hésitez pas à vous abonner au plus vite. Le faire est trop simple pour être ignoré : il vous suffit d’entrer ce lien.