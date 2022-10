Avec seulement deux ou trois touches sur l’écran, votre mobile Xiaomi devient un scanner de documents utile.

Votre mobile Xiaomi peut passer des appels téléphoniques, capturer des photos et des vidéos, exécuter tout type d’application et également numériser des documents. Dans cet article on vous découvre l’une des fonctionnalités les plus utiles des terminaux du constructeur chinois, et aussi l’un des plus cachés. Et oui, vous pouvez utilisez votre mobile Xiaomi comme s’il s’agissait d’un scanner sans rien installer.

Pour vous expliquer étape par étape comment mener à bien cette démarche, nous avons réalisé plusieurs tests avec ce scanner. Nous ne vous mentons pas nous avons été surpris à la fois par la rapidité et la haute qualité avec lequel il numérise les documents. Si vous n’avez pas de scanner à la maison, mais que vous avez un mobile Xiaomi, apprenez à utiliser cet outil qui ça t’évitera bien des soucis.

Comment utiliser votre mobile Xiaomi comme scanner sans rien installer

Ils vous demandent de scanner rapidement votre DNI, vous allez utilisez le scanner à la maison et, surprise, rappelez-vous que vous avez été brisé et ça ne marche pas. La situation peut être encore pire, car directement il est possible que vous n’ayez pas de scanner à la maison. C’est ici quand votre mobile Xiaomi semble vous sauver la vie et vous évite d’avoir à chercher de l’aide extérieure pour numériser le document.

Comme nous vous l’avons déjà dit, parmi les fonctions de MIUI 13 que vous auriez pu ignorer, il y a une application de numérisation native qui nous permet de numériser des documents et des images, en plus de lire des codes QR. Cependant, ce n’est pas à cette application que nous faisons référence. L’outil que nous voulons recommander est plus rapide et plus simple, mais c’est un peu plus caché. C’est comme ça que ça marche :

Prenez une photo du document que vous souhaitez numériser. Entrez dans l’application Galerie de votre Xiaomi et ouvrez la photo en question. Tapez sur le bouton à trois points du coin inférieur droit. Appuyez sur l’option « Ajuster ». L’outil sélectionnera le texte sur la photo et vous pourrez choisir entre différents styles. Par exemple, le filtre n/b donne un aspect de scanner très réel.

Fondamentalement, ce que fait cette fonction de votre mobile Xiaomi est recadrer le document qui est dans une image. Comme vous pouvez le voir dans notre exemple, il le fait avec une très bonne précision, ce qui nous permet d’en obtenir le scan même si l’image d’origine n’est pas rendue parfaitement. Appuyez simplement sur le bouton « Set » et le téléphone fait tout le travail, avec la possibilité de changer l’apparence avec différents filtres déjà sur notre toit.

De cette façon, si vous avez une ancienne photo de votre pièce d’identité ou avez pris une photo du contrat d’appartement, vous n’avez qu’à utiliser cet outil pour que les documents soient scannés. Après, vous pouvez partager les fichiers de différentes applicationscomme Gmail ou WhatsApp.

Cette fonction est nativement intégrée à votre mobile Xiaomi, donc vous n’avez rien à télécharger pour accéder rapidement à un scanner. Si vous avez un smartphone d’une autre marque, rappelez-vous que vous pouvez télécharger gratuitement les meilleures applications pour numériser des documents.

