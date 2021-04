Si tout le monde sur Terre était assis dans l’océan à la fois, de combien le niveau de la mer augmenterait-il?

Si tout le monde sur Terre s’assit dans l’océan, jusqu’où l’eau monterait-elle? – Zahkaev et Viktorere

Tony E. Wong, Professeur adjoint de sciences mathématiques, Rochester Institute of Technology

Les questions hypothétiques, comme ce qui se passerait si tout le monde sur Terre allait se baigner dans l’océan à la fois, sont amusantes à penser. Et en utilisant les mathématiques, vous pouvez vous rapprocher d’une vraie réponse. Commençons par considérer une version plus petite de la même question.

Mathématiques de la baignoire

Si vous remplissez une baignoire jusqu’au sommet et que vous y sautez, vous savez que vous êtes prêt à faire un nettoyage détrempé. L’eau déborde parce que votre corps la pousse hors du chemin – ce qu’on appelle le déplacement. Étant donné que la baignoire a un fond et des côtés solides, la seule direction dans laquelle l’eau peut aller est de haut en bas.

La quantité d’espace qu’un objet – dans ce cas, vous – occupe est appelée volume. Le volume d’eau qui déborde de la baignoire est égal au volume de votre corps.

Pensez maintenant à une situation où la baignoire n’est qu’à moitié pleine. Lorsque vous entrez, le volume de votre corps pousse toujours l’eau vers le haut. Vous pouvez calculer combien le niveau d’eau dans la baignoire augmentera avec quelques équations mathématiques simples.

Supposons que la baignoire soit une boîte rectangulaire. Vous pouvez déterminer combien le niveau d’eau augmentera lorsque vous vous asseyez dans la baignoire en tenant compte du volume que vous ajoutez à la baignoire et de la taille de la zone sur laquelle vous étalez ce volume. L’augmentation du niveau d’eau est égale au volume ajouté divisé par la surface.

La Terre est appelée la «planète bleue» parce que sa caractéristique la plus frappante est l’eau, sous forme liquide et gelée. (Crédit d’image: NASA Goddard / Flickr, CC BY)

Pour une baignoire de 5 pieds de long et 2 pieds de large, la superficie est de 10 pieds carrés.

Maintenant, calculons votre volume. Pour faciliter le calcul, supposons que vous, comme la baignoire, êtes également une boîte rectangulaire. Disons que vous mesurez environ 4 pieds de haut et 2 pieds de large (de gauche à droite) et 1 pied de profondeur (d’avant en arrière). Le volume de votre corps serait de 4 pieds x 2 pieds x 1 pied, ou 8 pieds cubes.

Lorsque vous vous asseyez, vous ajoutez le volume d’environ la moitié de votre corps à la baignoire. Cela signifie que la hauteur de l’élévation du niveau d’eau est égale au volume de la moitié de votre corps, divisé par la surface de la baignoire. En utilisant les estimations ci-dessus, cela conduit à une élévation du niveau d’eau de 4 pieds cubes divisé par 10 pieds carrés, ce qui équivaut à environ 5 pouces. Vous remarquerez certainement cela!

Augmenter

Vous pouvez considérer les océans comme une gigantesque baignoire. Plus de 70% de la surface de la Terre est l’océan, ce qui donne à cette baignoire une superficie d’environ 140 millions de miles carrés. Pour déterminer combien l’eau va monter, nous devons connaître le volume de personnes assises et le diviser par cette zone océanique.

Actuellement, il y a près de 8 milliards de personnes sur Terre. Les êtres humains sont de toutes tailles, des petits bébés aux grands adultes. Supposons que la taille moyenne mesure 5 pieds de haut – un peu plus grand qu’un enfant – avec un volume moyen de 10 pieds cubes. Seule la moitié du corps de chaque personne serait submergée lorsqu’elle s’asseoir, donc seulement 5 pieds cubes ajoutent au niveau de l’eau. Avec 8 milliards de personnes au total, vous pouvez calculer 5 x 8 milliards, ce qui donne un énorme 40 milliards de pieds cubes qui seraient ajoutés aux océans.

Mais rappelez-vous, ce volume serait réparti sur la vaste zone des océans. En utilisant les mêmes calculs de baignoire qu’auparavant, nous divisons les 40 milliards de pieds cubes de volume sur les 140 millions de miles carrés d’océan.

La réponse? L’élévation totale du niveau de la mer serait d’environ 0,00012 de pouce, soit moins de 1 / 1000e de pouce. Si tout le monde se submergeait complètement, cela doublerait la réponse à 0,00024 pouces, ce qui ne représente encore que la largeur d’un cheveu humain.

Il s’avère que les océans sont énormes – et les humains ne sont qu’une goutte d’eau dans le seau.

