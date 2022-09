Ricky Gervais et une tendre réflexion sur les chiens

Hollywood

L’humoriste britannique se distingue généralement par l’acidité avec laquelle il analyse tout ce qui se passe dans le monde. Mais quand il s’agit d’animaux, il a un côté sensible.

©IMDBL’acteur a 61 ans.

l’humeur de Ricky Gervais Il ne convient pas à tous les publics. Non pas parce que ce sont nécessairement des blagues décalées, mais à cause du message qu’elles laissent derrière elles. L’acidité et le pessimisme sont des caractéristiques qui ressortent de chacun des spectacles que cet artiste né en Royaume-Uni il y a 61 ans. Mais cela ne signifie pas que ce sont les qualités qui le définissent nécessairement en tant que personne.

De temps à autre apparaît une interview dans laquelle Ricky Gervais montre sa version moins « agressive » et dans laquelle émergent des réflexions intéressantes sur la vie et le monde que nous habitons. L’un d’eux a été vu dans une note qu’il a faite avec Stéphane Colbert en 2018. Lors de sa visite au spectacles de fin de soirée de Colbert, gervais Il a commencé à parler de la mort avec une légèreté qui semblait même parfois mettre l’hôte mal à l’aise. Cependant, c’était pour une bonne raison.

Après avoir souligné qu’il ne s’inquiétait pas de la mort elle-même, en tant qu’état final (même si cela le démangeait un peu de penser à la façon dont cela pourrait lui arriver), Colbert et Gervais Ils ont commencé à parler de religion. On sait que l’humoriste de 61 ans ne professe aucun type de religion et qu’il se manifeste comme un athée convaincu qui se moque souvent des institutions religieuses. En ce sens, il est juste de souligner que, dans cette interview, il a fait remarquer qu’il n’avait jamais « un problème de spiritualité ».

Pour cela, Colbert Il lui a demandé si Dieu n’avait pas « réconforté » Où as-tu trouvé cette sensation de confort ? Ensuite, Ricky Gervais il a répondu qu’il croyait « chez les chiens »qu’il définit comme « incroyable ». Au-delà des rires que sa façon de répondre a déclenchés, la réflexion finale était très intéressante : « Si vous ne rendez pas votre amour à un chien, il ne vous brûlera pas en enfer. Pourtant il t’aime, il te lèche »auquel il a ajouté que « Un chien vous aime plus qu’il ne s’aime lui-même et c’est pourquoi j’adore les chiens ».

+La série Ricky Gervais qui a été lancée par un chien

Le sentiment d’amour et d’affection est si réel que Ricky Gervais Il pense pour les chiens qu’une de ses grandes productions récentes a été inspirée par le lien entre un chien et un être humain. On parle du grand vie après la mortdont les trois saisons sont disponibles sur Netflix et vous devez voir avec une boîte de mouchoirs à proximité pour essuyer les larmes de joie et de tristesse constantes. Dans cette production, le déclencheur est la mort d’une femme d’un cancer qui provoque une grave dépression chez son mari. Cet homme semble ne pas avoir récupéré et alors qu’il est sur le point de se suicider, il pense à son chien et à la façon dont il serait laissé seul s’il se suicidait. Pour cette raison, il inverse son plan et continue une vie dans laquelle il a de plus en plus d’apprentissages, ce que nous voyons tout au long de chaque épisode.

