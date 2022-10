Tout ce qui arrive dans le dernier épisode de She-Hulk de Disney+

Disney+

Il ne reste plus qu’un épisode de She-Hulk et les choses se sont vraiment compliquées pour Jen qui devra se défendre de sa réaction lors du gala.

©Disney+She-Hulk arrive au gala

elle hulk aura une fermeture de saison pour Disney+ plein de surprises, mais d’abord Jen devra répondre de son éclat lors du gala où elle allait être récompensée comme avocate de l’année avec d’autres collègues. Qu’est-ce qui s’est passé ? Les responsables du site Web Intelligence ont mis en ligne une vidéo de la rencontre intime de Jen avec Josh et elle s’est mise en colère en détruisant un écran et en effrayant toutes les personnes présentes.

Dans le prochain épisode de elle hulk nous pouvons nous attendre à voir Jen répondre de cette situation devant limiter les dégâtsqui est l’agence qui gère ce genre de situation dans le Univers cinématographique Marvel, comme on l’a vu dernièrement dans une autre série sur la plateforme : Mme Merveille. Dans ce cas, Jen devra peut-être se défendre devant un tribunal.

De même, beaucoup attendent le retour pour un dernier tour de Titania, l’influenceur et méchant qui a été vaincu deux fois par elle hulk et qu’il a déjà du sang dans l’œil concernant Jennifer Walters. Ce n’est pas le meilleur moment pour l’héroïne verte et sa grande rivale le sait, elle peut donc profiter de la situation et l’exploiter en sa faveur pour enfin remporter sa victoire tant attendue.

La fin de She-Hulk approche

Il est temps pour Hulk de revenir ! Le cousin de Jennifer Walters a disparu lors d’une mystérieuse mission dans l’espace extra-atmosphérique et n’a plus jamais été entendu. Ce dernier volet de elle hulk pour Disney+ Cela peut bien servir d’excuse pour savoir ce que sera l’avenir de Goliath Gamma dans un futur proche de Univers cinématographique Marvel où il y a même des rumeurs d’un film de son adaptation carcasse de la guerre mondiale.

Qui compose le site Intelligence ? Le vrai méchant de elle hulk resté caché tout ce temps mais dans spoilers Nous soulignons toujours qu’il est Le chefprincipal antagoniste de Hulk dans les romans graphiques qui sera le méchant dans Captain America : nouvel ordre mondial et cette série est un bon endroit pour le présenter. N’oubliez pas non plus qu’il a obtenu le sang de Jennifer Walters pour recréer d’autres Hulks à son image et à sa ressemblance.

Et Abomination ? Emil Blonsky semble être véritablement réformé allant même jusqu’à aider Jennifer Walters mais la finale de la saison de elle hulk vous pouvez également l’avoir comme l’un des protagonistes du dernier épisode de cette série qui avait beaucoup d’humour, de l’action, plusieurs surprises et promet une fermeture qui aura un impact sur l’intrigue du Univers cinématographique Marvel.

