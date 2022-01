Exclusif: le clip ‘The Free Fall’ taquine une histoire d’horreur psychologique troublante

Juste avant sa sortie le 14 janvier, nous avons un clip exclusif à partager du nouveau film d’horreur psychologique de Gravitas Ventures La chute libre. Avec Andrea Londo (Narcos), Shawn Ashmore (X Men, Les garçons) et Jane Badler (V), le film suit Sara (Londo), une jeune femme qui est de nouveau attirée dans une relation abusive avec un mari autoritaire (Ashmore) après avoir tenté de se suicider. L’aperçu exclusif, que vous pouvez regarder ci-dessous, nous donne un nouveau regard troublant sur Sara au milieu de son esprit en train de s’effondrer.

« La chute libre est une plongée profonde dans la confusion brutale d’une relation manipulatrice. Un regard horrible sur l’obsession et l’éclairage au gaz qui peuvent nous posséder lorsque nous sommes au pire de notre pire. C’est une histoire importante et je suis vraiment ravi que le public en fasse l’expérience », a déclaré le réalisateur Adam Stilwell à propos du film.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Ce projet marque le premier long métrage de Stilwell en tant que réalisateur solo. Il a déjà participé à 2016 Le triangle, en collaboration avec les cinéastes David Blair, Adam Pitman, Andrew Rizzo et Nathaniel Peterson. Son nouveau film, La chute libre, a été produit par Paul Holbrook, Sean E. Demott, Gill Gayle et Patrick Rizzotti. Les producteurs exécutifs étaient Heisman Holbrook, Shaun Redick (Sortez) et Yvette Yates. Le directeur de la photographie était James Kniest.

Le mystère bizarre de la chute libre vous tiendra en haleine jusqu’à la fin





Entreprises Gravitas

« C’est un thriller psychologique, mais c’est aussi un mystère », a déclaré la star Shawn Ashmore à propos du film, via NBC. « Pour moi, en tant que membre du public – quand je lis un script, j’imagine le film qui va être tourné – et je devinais aussi tout au long. Et puis, quand la révélation s’est produite, j’étais comme, ‘ Oh oui.’ C’était satisfaisant. C’était comme si ça payait d’une manière que j’aimais… De plus, j’aime le personnage de Nick. Ce n’est pas le genre de personnage que je joue tout le temps, et j’aime son ambiguïté. J’aime son côté le plus sombre. Il y a quelque chose qui cloche. »

Il a ajouté: « Sara, elle se réveille d’une tentative de suicide, alors elle se remet sans aucun souvenir de son ancienne vie. Donc, automatiquement, vous voyez le monde à travers ses yeux, et tout est troublant. La question est, est-ce qu’elle se remet juste de cet événement tragique et tout semble étrange ? Ou est-ce que Nick, son mari, est-ce qu’il y a quelque chose qui cloche chez lui ? C’est le genre de corde raide sur laquelle nous essayons de marcher.

Ashmore peut être reconnu pour son rôle d’Iceman dans l’original X Men trilogie. Plus récemment, il est apparu sur Prime Video Les garçons et ABC La recrue. La co-star Andrea Londo est probablement mieux connue pour son rôle récurrent dans Narcos uns Maria Salazar et elle est également apparue dans des émissions comme Poisson-chat, Esprits criminels : au-delà des frontières, et Tommy. Londo a également eu des rôles dans les films Glace dans le placard, Superfly, et Bon oeuf.

La chute libre est prévu pour la première dans les salles et à la demande le 14 janvier. En plus du clip ci-dessus, vous pouvez voir plus de ce qui va arriver dans le film en consultant la bande-annonce complète du film ci-dessous.





Les notices rouges 2 et 3 sont en cours de développement chez Netflix Deux suites de Red Notice seraient aux premiers stades avec des plans pour les tourner tous les deux dos à dos en 2023.

Lire la suite





A propos de l’auteur