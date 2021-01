Comment utiliser les phases de lune pour prendre soin des cheveux

La lune influence nos vies bien plus que le fameux «ne te coupe les cheveux que sur le croissant de lune». La Lune influence l’agriculture, la voile et même les marées! Maintenant, étant donné que notre corps est composé d’environ 60% d’eau, il est naturel de s’attendre à ce que la Lune affecte également nos vies. Pendant la pleine lune, par exemple, certains d’entre nous deviennent plus audacieux, d’autres en colère et d’autres sensibles.

Pendant la nouvelle lune, beaucoup d’entre nous pensent que c’est le moment idéal pour démarrer un projet, après tout: nouvelle lune, nouvelle vie! Et aussi difficile qu’il soit de dire où ces perceptions ou croyances populaires ont commencé, beaucoup d’entre nous sont influencés par elles. Et bien sûr, le classique «que faire avec les cheveux, selon la phase de lune» n’est pas en reste. Alors, vérifiez maintenant quelle est la meilleure phase de la Lune pour réaliser tous les plans que vous avez pour vos cheveux.

Nouvelle lune

Comme nous l’avons dit précédemment, la nouvelle lune est liée à de nouveaux départs, donc ce moment est idéal pour donner ce renouvellement radical au visuel. La coupe à ce moment laisse les cheveux plus doux, plus sains et favorise la croissance d’une manière plus soyeuse, forte et brillante. Et en parlant de force, c’est une excellente phase d’hydratation capillaire pour renforcer, réparer et nourrir la crinière. Et, bien sûr, en parlant de renouvellement radical, n’hésitez pas à teindre, si tel est votre volonté. Cette phase tend à apporter d’excellents résultats dans la coloration des cheveux.

croissant de lune

Cette lune est idéale pour mettre en pratique les idées que vous aviez déjà planifiées, et le meilleur de tous: sans remords. Ainsi, cette fois est idéale pour couper les cheveux de cette manière audacieuse, car la croissance rapide des mèches est garantie. Les implants, l’élimination chimique et les transitions capillaires sont favorisés pendant cette phase, et les procédures telles que les teintures ou progressives ne sont pas recommandées, car la tendance des cheveux coupés à ce moment-là est de pousser rapidement et brillamment. Quant au calendrier capillaire, investissez dans des traitements visant à renforcer les cheveux.

Pleine lune

La pleine lune est une période qui met en avant de nombreuses émotions et des expériences à la fois bonnes et mauvaises. Cette lune représente le remplissage, la taille, et la même chose peut être dite, en ce qui concerne les cheveux, car les cheveux coupés à ce moment-là ont tendance à devenir plus épais et plus volumineux. Alors, si le volume est ce que vous voulez, n’hésitez pas à renouveler le look. De plus, les cheveux ont tendance à être plus résistants aux produits chimiques, donc si vous avez cette farce, vous voulez vous préparer dans vos cheveux pour être sûr que vous pourriez finir par endommager un peu les mèches, c’est peut-être le meilleur moment pour mettre cette farce en pratique. Après tout, cette lune améliore également l’absorption des masques d’hydratation et de nutrition, de cette façon vous pouvez revitaliser vos cheveux, même après qu’ils aient été endommagés, soit par un colorant ou une autre raison.

Lune décroissante

La lune décroissante amène une période d’introspection au cours de laquelle nous réfléchissons à ce qui nous sert et à ce qui ne nous sert plus. Alors, essayez de profiter de ce moment pour faire un traitement détox sur vos cheveux. Et, si votre intention est de redonner à vos cheveux leur couleur naturelle, c’est le moment! En ce qui concerne la coupe, si vous avez subi une perte de cheveux ou si vous recherchez une coupe moins volumineuse ou si vous ne souhaitez pas vous couper les cheveux à nouveau de si tôt, c’est le moment idéal. La coupe de cheveux faible à ce moment-là donnera de l’espace pour la naissance d’un cheveu plus fort, et la lune diminuera légèrement le froid, le laissant plus léger et plus mince. De plus, cette phase lunaire ne favorise pas une croissance rapide, c’est donc le moment idéal pour couper les cheveux qui ont des colorants, des procédures chimiques ou ces raccourcis, qui ont toujours besoin d’un réajustement.

Maintenant que vous savez que la phase de la Lune est bien plus que « se couper les cheveux uniquement en phase de croissance », que diriez-vous de donner un look renouvelé, en suivant les conseils lunaires? En fin de compte, c’est cette histoire: quand on veut la paix, il faut suivre la lumière. Dans ce cas, tout ce que vous avez à faire est de suivre les recommandations de la lumière que la lune reflète. Plus facile, impossible!