Warner Bros a annoncé un remake de Willy Wonka sans Johnny Depp

Willy Wonka est revenu sur grand écran en 2005 grâce à Charlie et la chocolaterie. Le personnage qu’il avait joué Gene Wilder en 1971, il est revenu avec Johnny Depp et a été un succès au box-office. Plus de 15 ans plus tard, Warner Bros prépare un nouveau film sur le célèbre chocolatier, mais l’interprète de Pirates des Caraïbes ne fait pas partie des candidats. At-il été annulé?

Depp est actuellement en conflit avec la société de production car il a été renvoyé de Fantastic Animals après que le verdict de son procès avec The Sun ait été connu. Depuis lors, l’acteur de 57 ans a également été écarté pour reprendre son rôle de Jack Sparrow et les portes de l’industrie se referment lentement sur lui.

Warner Bros annonce une nouvelle version de Willy Wonka sans Johnny Depp

Tel que rapporté par Collider, Warner Bros travaille sur le projet de Wonka depuis 2014, mais parmi les noms du dossier, il n’y a pas celui de l’ex-mari de Winona Ryder. Bien que la relation entre les deux parties soit plus que tendue, la raison va ailleurs: recherchez des acteurs plus jeunes pour le personnage.

Johnny Depp faisant la promotion du film réalisé par Tim Burton (Getty)



Le prochain film a une date de sortie du 17 mars 2023 et couvrira les débuts de l’excentrique chocolatier. Le réalisateur Paul King veut donc trouver un artiste de moins de 30 ans qui puisse remplir le rôle. Pour le moment, les noms qui sonnent le plus sont Tom Holland et Timothée Chalamet.

Alors que les stars n’ont pas encore reçu d’offres formelles, Warner Bros. c’est avoir un acteur de premier plan pour pouvoir financer le projet. Le film est tiré d’un scénario de Simon Rich, produit par David Heyman et sera inspiré de la pièce classique pour enfants de Roald Dahl. Selon Variety, la production démarrera dans les quatre prochains mois.