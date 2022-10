« Nous avons négligé le respect envers les jeunes de 1968 et 1971 » : Andrés Delgado, acteur de Un étrange ennemi

Avec la sortie de la deuxième saison de un étrange ennemi sur Amazon Prime, Andrés Delgado revient à l’écran dans le rôle de David, le jeune homme qui dirige la Ligue communiste le 23 septembre. Le temps a changé. Il doit passer de la fermeture tragique des années soixante aux années soixante-dix convulsives qui ont commencé avec le massacre du jeudi du Corpus, connu sous le nom de « El halconazo ».

La préparation d’acteur d’Andrés pour ce projet a été exhaustive dans la recherche. La construction de son personnage lui a apporté un lien empathique fort avec les mouvements étudiants de 1968 et 1971, ainsi qu’avec toutes les victimes de la sale guerre. La répression manifestée par les meurtres et la torture génère en lui son propre questionnement sur la raison pour laquelle l’intérêt des générations actuelles envers ce contexte historique du Mexique a été réduit.

En revanche, le jeune acteur savoure sa nomination à Ariel dans la catégorie Male Co-Acting pour un film qui se nourrit de la découverte de la beauté de la vie dans les petits détails et chez des personnes avec lesquelles vous n’imaginez jamais interagir. Il s’agit de Des choses impossibles, réalisé par Ernesto Contreras.

Nous avons parlé dans Spoiler des deux œuvres et son impact sur l’individu au sein de sa carrière prometteuse d’interprète.

Entretien avec Andrés Delgado, acteur de un étrange ennemi Oui Choses impossibles

Andrés, après toutes les informations que vous avez collectées, stockées et traitées pour comprendre les mouvements étudiants de 1968 et 1971, pensez-vous que nous sommes redevables à ces jeunes, en particulier à ces jeunes qui ont été assassinés et torturés ?

Oui, je le pense vraiment. En premier lieu, je pourrais dire que nous avons eu tort d’oublier. Cependant, plutôt que de les oublier, nous avons négligé de les respecter. Avec respect, je veux dire la connaissance et la compréhension de ce qui a motivé ces mouvements et leurs terribles conséquences pour ces jeunes.

Il y a une jeunesse actuelle dont on entend dire qu’elle « n’est pas oubliée », mais elle est prise comme un slogan creux parce qu’elle a cessé de gratter cette blessure, de plonger dans cette douleur. Nous héritons d’une absence de raisonnement, de complexité et de compréhension de ce qu’était le problème. En tant que jeune, j’ose dire qu’il y a même une distance d’empathie entre la jeunesse d’aujourd’hui et la jeunesse de ces années-là. Parfois, 68 a été banalisé et on nous en dit trop peu sur ce qu’étaient les années 1970.

Préparation de la deuxième saison de un étrange ennemi J’ai passé en revue toutes les atrocités qui ont été commises dans les années soixante-dix. La sale guerre est quelque chose dont on devrait parler davantage. J’ai remarqué que beaucoup d’informations ne parviennent pas aux jeunes d’aujourd’hui. Il semble être sélectionné pour certaines niches intellectuelles, pas pour tout le monde.

Ces négligences obligent à ignorer ceux qui sont morts ou ont été torturés. Ils ne reçoivent pas l’hommage et le respect qu’ils méritent. J’appartiens à une génération dont les étudiants ne savent peut-être pas pourquoi les étudiants de 1968 et 1971 ont élevé la voix.

Dans quelle mesure vous a-t-il été facile ou difficile d’extraire toutes les informations dont vous disposiez et que vous recherchiez ?

Ma peau est devenue froide. Me plonger dans tout ce matériel pour essayer de comprendre ce qui s’est passé a été un choc. Mon père était l’auteur de chansons protestataires, il savait donc plus ou moins ce qu’étaient les mouvements étudiants et les actions du gouvernement pour les réprimer, mais il ne m’a jamais introduit plus avant sur ce sujet. Je n’étais d’ailleurs pas si curieuse d’y entrer pleinement jusqu’à ce qu’Un étrange ennemi apparaisse dans mes projets.

La première chose que j’ai faite a été d’aller dans les publications journalistiques de ces années-là pour lire des articles, des notes, des chroniques, des reportages. Je comparais la façon dont certains médias et d’autres donnaient l’information, en plus de voir comment le discours était traité au cours des années suivantes. C’était un clin d’œil ! C’était incroyable pour moi de voir combien d’informations étaient cachées et déformées.

Puis je suis allé observer et étudier la mémoire photographique. C’était terrible. Il y a des images qui décrivent brutalement le niveau de violence qui a été exercé contre les étudiants, ainsi que l’abus d’autorité à leur encontre. J’ai complété cela avec de la littérature existante et des témoignages. Ensuite, j’ai eu une énorme marge de manœuvre pour comprendre ce qu’étaient les années soixante et soixante-dix, principalement les massacres.

A titre personnel, il me semble que un étrange ennemi c’est une radiographie de l’origine d’une grande partie du ressentiment et de la violence dans ce pays au cours de son histoire récente. Pas étonnant que nous ayons tant de peine. Pas étonnant que nous ayons tant de colère refoulée. Après ces atrocités commises contre les jeunes, il est impossible de ne pas penser que les générations futures traverseront une spirale de violence et de ressentiment. Il est impossible qu’en tant que société nous ne portions pas ces conditions qui ont marqué le pays.

Comment s’est passé le passage de David, votre personnage, de la première saison à la seconde ? Qu’est-ce qui a changé en vous en tant qu’acteur en fonction de ce à quoi vous vous êtes préparé ?

Ce qui me surprend beaucoup, c’est que la plupart des crimes sont restés impunis. L’un des participants à ces atrocités est récemment décédé paisiblement chez lui et entouré de luxe. C’est scandaleux. L’injustice causée et dissimulée par tant de personnes au pouvoir est dégoûtante. Le pire c’est que ça continue.

Par contre, me plonger dans la torture est très fort, délicat. Le simple fait de l’approcher pour m’informer et avoir une idée de ce que ses victimes ont subi dans la Dirty War est quelque chose d’écrasant. Il ne vous vient pas à l’esprit que quelqu’un inflige une douleur sans remords et en profite en échange de l’obtention d’un avantage pour ses intérêts. C’est méchant. C’est horrible de savoir qu’il y a des gens qui s’entraînent et se préparent à torturer. Ce genre de personnes me semble le plus bas parce qu’il s’agit de personnes sans âme, mortes dans la vie.

Que signifie avoir la possibilité de participer à la recréation audiovisuelle d’événements qu’il était auparavant interdit de mentionner ?

C’est un privilège, aussi simple que cela. Je pense aux actrices et acteurs des générations précédentes qui ont voulu participer à des histoires liées à ces problématiques. Ils ne pouvaient pas le faire parce que les conditions de la liberté n’existaient pas pour qu’il en soit ainsi. Maintenant que c’est mon tour, je le fais avec cet engagement et ce respect de penser aux jeunes qui ont été assassinés et torturés.

un étrange ennemi, contrairement à d’autres productions, comme Aube Rouge, c’est un contenu pop. C’est vrai, c’est du contenu pop. Cependant, je pense qu’il est très important que ce soit fait de cette façon parce qu’ils amènent le public à entrer et à s’intéresser à ce qui s’est passé, en plus de se connecter avec notre passé récent.

Passant à l’autre extrême, passons à Des choses impossibles. C’est un film que l’on ressent comme un câlin en pleine pandémie. C’était bon pour nous pour tout ce que nous vivions. Comment ce projet vous est-il venu ?

C’était un film qui m’a donné une bouffée d’air frais, une bouffée de saveur de menthe. Qu’il soit apparu dans ma vie était comme un espoir dans ma carrière et en moi-même. Je venais de sortir d’un projet qui nécessitait un processus dense car mon personnage était sombre, dur. D’ailleurs, cela a duré plusieurs mois de tournage. J’avais besoin de quelque chose comme ça.

Lors d’un casting, je suis tombé entre les mains d’Ernesto Contreras. J’ai adoré le scénario dès que je l’ai lu. J’avais l’impression que c’était quelque chose que je devais faire. Vous voulez faire une histoire comme celle-ci oui ou oui. J’ai eu la chance de rester. Après cela, j’ai trop apprécié le tournage, à la fois à cause de l’intrigue et à cause de l’innocence d’Ernesto à diriger et à faire équipe.

Parmi ses qualités, le film nous montre un morceau de Mexico que l’on ne voit pas dans les contenus audiovisuels et que, par conséquent, une partie du public ignore. Dans cet espace, qui est un logement à Iztacalco, il y a un jeune que vous représentez dans la fiction. Vous sentiez-vous partie prenante ?

Oui biensur. C’était rencontrer un monde complètement inconnu dans la ville où je vis. Pour me connecter, j’ai commencé à jouer au football avec les garçons qui vivent là-bas ou dans ce quartier. J’allais constamment à l’unité d’habitation pour vivre et interagir avec les enfants. Je me suis assis avec eux pour écouter les problèmes qu’ils ont, le langage qu’ils utilisent.

J’ai aussi travaillé à savoir comment ils s’entendent, quelles sont leurs relations avec les enfants des quartiers voisins, ce qui les blesse, ce qu’ils taisent. C’était un processus très riche. Entrer dans cet univers coloré était celui de l’harmonie. La photographie de César Gutiérrez Miranda n’est pas colorée pour rien. Nous capturons une essence joyeuse et non violente alors que nous avons tendance à poursuivre et à juger les jeunes qui vivent de l’autre côté de la clôture que nous ne connaissons pas.

Il y avait une accessibilité de sa part pour m’intégrer dans son univers. J’ai compris alors que parfois on arrive avec des préjugés et des stigmates sans avoir une idée de ce qu’il y a vraiment derrière ce qu’on préfère critiquer ou rabaisser. Ce fut une expérience enrichissante qui m’a fait réaliser à quel point nous pouvons être classistes même avec ceux qui sont comme nous. Cela m’a donné la possibilité d’arrêter d’être injuste envers les autres selon les idéalisations qui nous ont été vendues sur certains quartiers de la ville.

Comment avez-vous reçu votre nomination Ariel précisément à cause de Choses impossibles?

C’est une incitation. Loin de penser que je l’ai déjà fait ou que j’ai déjà été vu par des réalisateurs, la nomination est une incitation à l’arroser encore mieux, à y jouer plus fort, à risquer plus. C’est une sorte de harnais pour vous tenir contre quelque chose de plus imprudent qui pourrait arriver. Wow, c’est du carburant pour continuer dans une carrière où vous ne savez jamais quel sera le prochain rôle et ce qu’il exigera de vous. C’est aussi un clin d’œil pour les jeunes actrices et comédiens de savoir qu’il est possible de faire des films et de participer à des histoires de cette ampleur.

