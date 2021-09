Voici votre tout premier aperçu de la série HBO The Last of Us

Donc, Naughty Dog n’est peut-être pas tout à fait prêt à montrer son projet multijoueur, mais il nous a apporté une ou deux autres choses pour The Last of Us Day. Bien sûr, il y a toutes les nouvelles marchandises cool, vous permettant de vous équiper de vêtements et d’accessoires inspirés du monde post-apocalyptique. Cependant, il y a une petite chose qui s’est glissée à la dernière minute : le tout premier aperçu de la série HBO de The Last of Us.

L’image ci-dessus est partagée par Naughty Dog et d’autres parties impliquées, montrant Joel et Ellie de l’adaptation télévisée regardant les ruines d’un avion écrasé. La série HBO, avec Pedro Pascal et Bella Ramsey en tant que duo principal, est maintenant en pleine production, le tournage se déroulant au Canada au moment où vous lisez ceci.

Ce n’est pas le premier aperçu le plus excitant du spectacle, mais il semble que les costumes et l’environnement soient parfaits. Il faudra un certain temps avant de voir une action appropriée, la série devant faire ses débuts l’année prochaine, mais c’est un instantané assez encourageant.

Êtes-vous enthousiasmé par la série HBO de The Last of Us? Que pensez-vous de cette image ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.