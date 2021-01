Le premier trou du cul de dinosaure conservé est «  parfait  » et «  unique  », selon un paléontologue

Le premier trou du cul de dinosaure jamais découvert jette de la lumière là où le soleil ne brille pas. La découverte révèle comment dinosaures a utilisé cette ouverture polyvalente – scientifiquement connue sous le nom d’évent cloacal – pour faire caca, pipi, élevage et ponte.

Le derrière du dinosaure est si bien préservé que les chercheurs ont pu voir les restes de deux petits renflements par sa « porte arrière », qui aurait pu abriter des glandes odoriférantes musquées que le reptile a éventuellement utilisées pendant la parade nuptiale – une bizarrerie anatomique également observée chez les crocodiliens vivants, ont déclaré des scientifiques qui a étudié le spécimen.

Bien que le caboose de ce dinosaure partage certaines caractéristiques avec le dos de certaines créatures vivantes, c’est aussi une ouverture unique en son genre, ont découvert les chercheurs. « L’anatomie est unique », a déclaré le chercheur principal de l’étude Jakob Vinther, paléobiologiste à l’Université de Bristol au Royaume-Uni, à 45Secondes.fr. Cela ne ressemble pas tout à fait à l’ouverture sur les oiseaux, qui sont les plus proches parents vivants des dinosaures. Cela ressemble un peu à l’ouverture arrière d’un crocodile , dit-il, mais c’est différent à certains égards. « C’est son propre cloaque, façonné à sa manière parfaite et unique », a déclaré Vinther.

Le butin bien conservé appartient au dinosaure Psittacosaure, un dinosaure à queue hérissée, de la taille d’un labrador, à face de corne, ce qui signifie qu’il était un parent de Tricératops . Comme son célèbre cousin à trois cornes, Psittacosaure vécu pendant le Période crétacée , qui a duré il y a environ 145 millions à 65 millions d’années. Auparavant, Vinther et ses collègues avaient étudié ce Psittacosaure spécimen, trouvé en Chine, à déterminer sa couleur de peau , et à l’époque, il a noté que ses régions inférieures étaient préservées.

«Ensuite, j’ai eu la chance de regarder à nouveau le spécimen, de près, et j’ai soudain réalisé: ‘Oh mon dieu, le cloaque est en fait assez bien conservé, et nous pouvons en fait voir une anatomie que je ne pensais pas pouvoir voir », A déclaré Vinther. Il a donc examiné de plus près les co-chercheurs de l’étude Robert Nicholls, un paléoartiste, et Diane Kelly, une experte des pénis de vertébrés et des systèmes copulatoires à l’Université du Massachusetts à Amherst.

Un aperçu du préservé Psittacosaure évent cloacal (en haut) et une illustration de son apparence (en bas). (Crédit d’image: Vinther J. et al. Current Biology. (2021))

Aucun des tissus mous reproducteurs (comme un pénis) n’a été conservé. Les chercheurs ne peuvent donc pas dire si le dinosaure était un homme ou une femme. Même ainsi, ce dinosaure a probablement eu des relations sexuelles copulatoires, contrairement à certains oiseaux qui se cognent les fesses lorsqu’ils font un « baiser cloacal » pendant la reproduction, a déclaré Vinther.

Pour avoir une image plus complète de Psittacosaure«évent cloacal, Kelly l’a comparé à ceux des vertébrés terrestres vivants. L’évent est l’ouverture, et le cloaque, qui vient du mot latin pour «égout», est la chambre musculaire derrière lui. Sur la base de son anatomie préservée, l’ouverture aurait pu être soit orientée horizontalement, comme celle d’un oiseau, soit verticalement, comme un cloaque de crocodile, a-t-elle déclaré.

UNE Psittacosaure fossile (en haut), conservé au musée d’histoire naturelle de Senckenberg en Allemagne, a préservé la peau, la pigmentation et le premier évent cloacal connu (en bas). (Crédit d’image: Bob Nicholls / Paleocreations.com 2020)

De plus, l’équipe a remarqué que les régions extérieures du cloaque étaient recouvertes d’une nuance sombre de mélanine. Peut-être que cette zone à pigmentation sombre était un type d’affichage visuel, similaire aux mégots rouge vif observés chez les babouins, ont déclaré les chercheurs. Le brun rougeâtre Psittacosaure était contre-ombré, ce qui signifie qu’il avait un dos sombre et un dessous clair, de sorte que son postérieur pigmenté se serait démarqué, a-t-il déclaré.

Cette mélanine foncée peut également avoir fourni une protection antimicrobienne – ce que l’on voit chez l’homme. « Nous avons de la mélanine dans certaines parties du corps qui ne voit jamais la lumière du jour », a déclaré Vinther. « Notre foie est rempli de mélanine … parce que nous ne voulons pas d’infections microbiennes dans ces endroits. »

Les lobes pigmentés de chaque côté de l’ouverture anale du dinosaure auraient pu contenir des glandes sécrétant du musc, ont ajouté les chercheurs. Ces glandes se trouvent chez les crocodiliens mâles et femelles, et chez ces créatures, elles libèrent une substance grasse et malodorante pendant la parade nuptiale, a déclaré Kelly à 45Secondes.fr.

Et, tout comme chez la plupart des vertébrés terrestres (à l’exception des mammifères, qui ont plus d’un trou pour la défécation, la miction et la reproduction), ce dinosaure a utilisé son trou pour tout, ce qui explique pourquoi les chercheurs ont trouvé une merde fossilisée dans sa crosse. « C’est comme un couteau suisse aux ouvertures excrétrices », a déclaré Vinther. « Il fait tout. »

Le même Psittacosaure cloacal vent a été décrit en octobre 2020, lorsqu’une autre équipe a publié ses recherches dans le Base de données BioRxiv , ce qui signifie qu’il n’a pas encore été revu par des pairs ou publié dans une revue. Vinther, qui avait partagé ses données avec cette équipe pour un autre projet, a déclaré que les chercheurs avaient utilisé les données de l’évent cloacal sans sa permission. Cependant, « il y a eu des malentendus et des malentendus sur la nature de la recherche des deux côtés », a déclaré Phil Bell, maître de conférences en paléontologie à l’Université de New England en Australie, l’un des chercheurs de l’étude d’octobre 2020.

La nouvelle étude a été publiée en ligne mardi (19 janvier) dans la revue Biologie actuelle .

