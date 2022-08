La star de Friends Lisa Kudrow explique comment la jumelle de Phoebe est devenue

Les personnages croisés ne sont pratiquement rien de nouveau à la télévision. Pense Maud femme de ménage Florida Evans quittant le spectacle pour nettoyer sa propre maison sur Bon temps comme Florida Evans, par exemple. Mais avant l’actrice Lisa Kudrow a joué dans la sitcom à succès Amis en tant que Phoebe Buffay, elle a eu un rôle récurrent dans Fou de toi en tant que serveuse idiote nommée Ursula Buffay. Étant donné que Kudrow n’était pas un membre régulier de la distribution sur Fou de toisignifiait libérer du temps pour les auditions, et elle a finalement décroché le rôle de Phoebe sur Amis.

Étant donné que les deux émissions ont tenu des créneaux horaires consécutifs, Amis avait besoin de s’adresser à « cette autre Buffay » féminine dans leur émission. Kudrow révèle Ursula Amis l’apparence se résumait à une bizarrerie d’horaire. Lors d’une interview sur le Podécrasé podcast, a expliqué Kudrow (via Screen Rant):

« J’ai auditionné pour Friends, parce que j’étais disponible. Je n’étais qu’un rôle récurrent dans Mad About You. Et j’ai eu les deux sur NBC. Et c’est pourquoi j’ai aimé Friends. J’allais aussi aller au réseau pour une émission qui était sur Fox, et je suis allé ‘non, non, définitivement l’émission NBC.’ Et tout le monde semble aimer ça. Alors, c’est super. Et vous savez, le script, et puis je peux encore faire Mad About You. Parce que c’était mon objectif – protéger Mad About You.

Donc, j’ai déjà été un personnage récurrent sur Mad About You. Ensuite, ils ont nommé Ursula et je fais des amis, et il est repris, et après qu’il a été repris, et ils nous ont également mis juste après Mad About You. Et je ne sais pas qui a parlé avec qui, parce qu’il s’agissait de studios différents, mais il a été décidé que je serais toujours un personnage récurrent dans Mad About You. Et puis Friends doit tenir compte du fait que le même être humain est parfois une demi-heure plus tard. Donc je pense que c’est comme ça que ça s’est passé. Je ne sais pas quelles ont été les discussions avec Marta, David et les gens de Mad About You.