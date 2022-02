Le lien fort entre la série Loki et Doctor Strange dans le multivers de la folie

in

merveille

L’intrigue de la série Loki est très similaire à ce que nous allons voir dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. L’importance d’un écrivain spécial au sein de Marvel !

©IMDBBenedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange

La série Loki modifié en Univers cinématographique Marvel installant pour toujours le multivers au lieu du « chronologie sacrée » qui a protégé l’une des variantes de Kang le Conquérant, qui a été tué par Sylvie, et a conduit à un événement chaotique au sein du MCU. Désormais, les différents univers et personnages peuvent se croiser comme cela s’est produit dans Spider-Man : Pas de retour à la maison avec les trois versions différentes du mur-crawler.

Dans ce sens, Doctor Strange dans le multivers de la folie Il promet d’élargir le concept de multivers et même, selon les rumeurs, nous verrons des versions de héros comme Superior Iron Man (Tom Cruise), Charles Xavier (Patrick Stewart) et Reed Richards (Ioan Gruffudd). L’apport de Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) sera également important dans l’intrigue de la suite du Sorcier Suprême. Un projet vraiment ambitieux !

La série Loki a aidé conceptuellement Doctor Strange 2

Heureusement pour l’équipe créative de Doc étrange 2le scénariste Michel Waldron déjà élaboré les détails du concept de multivers dans Loki Et cela a enlevé le poids de la prochaine entrée dans l’histoire de Stephen Strange, qui a le même scénariste travaillant sur le film qui sortira en salles le 6 mai.

« Cela a été vraiment excitant. Nous avons réalisé que nous n’avions pas besoin de passer beaucoup de temps à récapituler les règles du multivers. Nous avions l’impression que le public en savait déjà beaucoup à ce sujet, il n’avait pas besoin d’en savoir plus. Avec Michael Waldron, nous avons pu commencer à raconter une bonne histoire dans ce qui avait déjà été établi »a souligné le producteur de merveille Richie Palmer.

L’exécutif poursuit : « La force de Michael Waldron réside dans les sentiments du personnage. Comme on le voit dans la série, les meilleurs moments impliquaient les personnages dans le contexte de chronologies alternatives. Cela se produit également dans le film. Le script a beaucoup de cœur, utilisant des concepts de science-fiction multiversaux. »quelque chose qui excitera sûrement les fans de MCU qui s’attendent à en voir beaucoup « variantes » en action.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂