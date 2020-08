Comment synchroniser TOUT (fichiers, signets, mots de passe ...) entre plusieurs PC Windows 10

Microsoft construit un écosystème très complet en termes d’outils cloud qui n’a rien à envier à celui d’Apple ou de Google, si ce n’est que la société de Redmond ne possède plus ses propres smartphones. Cependant, la synchronisation de tous les éléments de Windows 10 que nous utilisons tous les jours (fichiers, signets ou mots de passe) peut ne pas être aussi évident que vous pourriez le penser.

Aujourd’hui nous allons vous indiquer les moyens les plus simples et les plus directs de le faire, pour que vous soyez dans la machine que vous êtes, ne manquez aucun détail. Ceci, qui est toujours utile, est particulièrement important en période de télétravail intense alors que nous vivons de l’enfermement.

Comment synchroniser des fichiers entre vos ordinateurs Windows 10

La synchronisation de fichiers entre plusieurs ordinateurs Windows 10 peut être effectuée de plusieurs manières, selon que les ordinateurs sont sur le même réseau local ou à des endroits différents avec des réseaux différents. En local, il existe des outils pour synchroniser les fichiers chaque fois que des changements se produisent entre les ordinateurs sur lesquels nous voulons les conserver, mais la chose normale est que nous voulons les garder synchronisés où que nous soyons.

Dans ce cas, les meilleures options sont d’utiliser des plates-formes de stockage dans le cloud, telles que OneDrive, Google Drive ou Dropbox. Comme dans le reste des cas, nous nous concentrerons sur OneDrive, car c’est l’option que Microsoft inclut par défaut dans le système. Avec les comptes gratuits, nous obtiendrons un maximum de 5 Go, ce qui peut être suffisant pour les petits documents.

Pour choisir les dossiers OneDrive que nous voulons synchroniser sur le PC, nous devrons cliquer sur l’icône OneDrive dans la barre des tâches, cliquer sur plus, choisir “ Paramètres ” dans le menu des options, cliquer sur “ Compte ”, et à l’intérieur, dans ‘Choisissez des dossiers». Là, nous pouvons choisir le dossier que nous voulons synchroniser sur ce PC. Si dans toutes nos équipes nous avons les mêmes choisis, les fichiers que nous verrons seront les mêmes.

Si notre intention est de garder les dossiers système synchronisés, nous pouvons utiliser l’option ‘Copie de sécurité‘dans les paramètres OneDrive, ce qui vous permettra de synchroniser des répertoires tels que “Bureau”, “Documents” et “Images”. Une autre option que nous avons dans les astuces OneDrive est de choisir que le dossier OneDrive est différent de celui défini par le système, ce qui peut être fait en dissociant le compte Microsoft de OneDrive et en le reliant à nouveau. Ainsi, nous pouvons faire du répertoire racine de OneDrive sur tous nos ordinateurs, par exemple, le bureau ou le dossier Documents.

Comment synchroniser les paramètres entre plusieurs ordinateurs

L’une des meilleures fonctionnalités de Windows 10 est qu’il permet Synchronisez les paramètres système sur chaque ordinateur sur lequel nous nous connectons avec notre compte Microsoft. Pour ce faire, nous devrons aller dans «Paramètres» dans le système. Une fois là-bas, nous entrerons «Comptes», et dans les comptes, nous verrons ce qui suit dans «Synchroniser les paramètres». Si nous préférons un chemin plus direct vers ce point, nous pouvons directement rechercher «Synchroniser les paramètres» dans la recherche Windows.

Ici, nous pouvons configurer le thème, les mots de passe, les préférences de langue et d’autres paramètres Windows. Il est possible que pour activer la synchronisation des mots de passe, une vérification nous soit demandée, par SMS ou par e-mail.

Comment synchroniser les favoris

Pour synchroniser les signets (ou favoris, comme chaque navigateur les appelle), la meilleure option est de recourir à la synchronisation intégrée de Chrome ou Edge, qui utilisera notre compte Google ou Microsoft pour la tâche. Dans Chrome, c’est aussi simple que de se connecter avec notre compte, après quoi tout commencera à se synchroniser, à la fois les ordinateurs que nous avons sous Windows 10 et ceux que nous avons avec macOS, iOS et Android. Dans les paramètres de Chrome, dans les “ Paramètres de synchronisation avancés ”, nous pouvons choisir les éléments à synchroniser, au cas où les signets ne seraient pas cochés.

En se concentrant sur Microsoft Edge, qui est le navigateur préinstallé avec Windows 10 et qui dans sa nouvelle version Chromium offre déjà la même compatibilité avec les sites Web que Chrome, la tâche de synchronisation des signets entre ordinateurs est très simple. Avec le navigateur ouvert, nous devrons allez sur le bouton avec les trois points en haut à droite (…), cliquez et cherchez le symbole de roue appelé “ Paramètres ”.

Une fenêtre s’ouvrira avec notre profil. Si vous ne vous êtes pas connecté avec notre compte Microsoft, nous devrons le faire. Après cela, nous devrons cliquer sur l’option “ Synchroniser ”, après quoi nous verrons cet écran:

Comme indiqué, avec la synchronisation activée, nous devrons activer l’option «Favoris», c’est ainsi que Microsoft appelle les signets.

Comment synchroniser les mots de passe

Pour synchroniser les mots de passe du navigateur, les étapes seraient les mêmes que celles que nous venons de suivre concernant les signets. Google Chrome a les mêmes options que Edge, et Il vous suffit de vous connecter avec le même compte Google sur chaque ordinateur pour que les mots de passe soient toujours mis à jour entre les appareils, y compris les smartphones et les tablettes. Si l’on veut passer de Chrome à Edge et conserver les mots de passe entre les deux navigateurs, il faut suivre cette méthode d’export et d’import, commune aux deux navigateurs du fait de sa base Chromium.

Par défaut avec le système, dans le cas de Microsoft Edge, les étapes à suivre nécessiteront également d’aller sur le bouton avec les trois points en haut à droite (…), en cliquant et en recherchant le symbole de roue appelé ‘Paramètres’ . Venir dans ‘Synchronisation‘, tant qu’il est activé avec le compte Microsoft, nous verrons ceci:

Avec cette option activée, tous nos mots de passe seront stockés en toute sécurité dans le cloud, et ils ne seront visibles que depuis la section «Mots de passe» de Chrome ou Edge, mais avec l’introduction précédente du mot de passe de notre compte, afin qu’il soit à l’abri des autres personnes qui souhaiteraient y accéder avec notre équipement allumé.

Au-delà des navigateurs, une autre excellente option pour synchroniser les mots de passe sur tous nos appareils sont les gestionnaires de mots de passe, avec lesquels nous pouvons également choisir comment le faire, que ce soit dans le cloud ou manuellement localement, afin que tout soit plus contrôlable par nous, quelque chose que certaines personnes préfèrent lorsqu’ils traitent de telles données sensibles.