Bella Thorne s’excuse d’avoir “ blessé ” les travailleuses du sexe de OnlyFans

Bella Thorne assiste à la première à Los Angeles de “JT Leroy” d’Universal Pictures (Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)

Bella Thorne a présenté des excuses pour avoir «blessé» les créateurs d’OnlyFans, après avoir été accusée de «ruiner» la plate-forme pour les travailleuses du sexe.

OnlyFans – une plate-forme de médias sociaux où les fans paient pour le contenu – est utilisée depuis un certain temps par les travailleuses du sexe du monde entier comme source de revenus vitale, en particulier pendant la pandémie.

Bella Thorne, 22 ans, a battu un record d’OnlyFans ce mois-ci en devenant la première personne à gagner 1 million de dollars sur le site en seulement 24 heures.

L’ancienne star pansexuelle de Disney a révélé plus tard que son compte OnlyFans servirait de recherche pour un prochain documentaire “sur la politique derrière la honte du corps féminin et le sexe ».

Cependant, Thorne a rapidement été critiquée en ligne alors que des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles elle avait «arnaqué» les fans, leur facturant 200 € pour voir une photo supposée «nue» qui n’était pas vraiment entièrement nue.

Les réclamations ont été faites en un tweet viral publié vendredi 28 août, qui alléguait qu’OnlyFans avait modifié ses règles après que d’innombrables personnes aient demandé des remboursements à Thorne.

“OnlyFans ne nous permettra pas de facturer plus de 50 € pour [pay per view] OU obtenez un pourboire de plus de 100 € », lit-on dans le message.

«Et ce matin, on nous a tous dit qu’au lieu d’attendre sept jours pour nos paiements, nous devons attendre 30. La théorie est que [OnlyFans] ne peut pas se permettre de la payer [Thorne] sa coupe alors maintenant nos fonds sont bloqués.

«Ce sont des taureaux ** t. Elle a baisé à elle seule tant de travailleuses du sexe.

Donc, pour ceux qui sont confus à propos de tout le truc de Bella Thorne / uniquement des fans et de la façon dont elle a été blessée en travaillant dur, voici un bref aperçu pic.twitter.com/DwWNRyiSMy – Bria (@BriaThegorgon) 28 août 2020

Maintenant, Thorne a répondu aux critiques et a présenté des excuses.

Le samedi 29 août elle a écrit sur Twitter: «Supprimez la stigmatisation derrière le sexe, le travail du sexe et la négativité qui entoure le mot SEXE lui-même en lui apportant un visage grand public.

«C’est ce que j’essayais de faire, aider à amener plus de visages sur le site afin de générer plus de revenus pour les créateurs de contenu sur le site.

“Je voulais attirer l’attention sur le site, plus il y avait de personnes sur le site, plus il y avait de chances de normaliser les stigmates, et en essayant de faire cela, je vous ai blessé.”

Elle a ajouté: «Je suis un visage grand public et quand vous avez une voix, une plate-forme, vous essayez de vous utiliser pour aider les autres et plaider pour quelque chose de plus grand que vous. Encore une fois, dans ce processus, je vous ai blessé et pour cela, je suis vraiment désolé.

Thorne a également déclaré qu’elle rencontrerait OnlyFans «au sujet des nouvelles restrictions pour savoir pourquoi».

Pause. Je ne suis entré que dans la première partie de ses excuses, mais Bella Thorne pensait-elle vraiment que son moi privilégié solitaire allait révolutionner SW en ne fournissant aucun SW? pic.twitter.com/ASSIRrGL8b – 🧟‍♀️ 𝐙𝐎𝐌𝐁𝐈𝐄 𝐂𝐀𝐒𝐒𝐈𝐄🧟‍♂️ BLM # BB22 (@NotJosieGrossy) 30 août 2020

Cependant, les créateurs d’OnlyFans n’étaient pas convaincus par les excuses de Thorne.

L’un d’eux a demandé: «Bella Thorne pensait-elle vraiment que son moi privilégié solitaire allait révolutionner le travail du sexe en ne proposant aucun travail du sexe?»

Un autre a déclaré: “Les excuses de Bella Thorne se résument à ‘J’essayais juste de vous exposer les gars parce que je suis si célèbre, jeez, où sont mes remerciements?'”