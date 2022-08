Combien de saisons et d’épisodes aura « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » ?

La préquelle de la saga cinématographique de « Le Seigneur des Anneaux» entre enfin dans la vie de tous ses fans. La production de Amazon Prime Vidéo se prépare pour la première d’un de ses plus gros paris en 2022qui nous ramènera des milliers d’années en arrière dans l’histoire que nous connaissions déjà jusqu’à ce que nous atteignions le Second Age, où tous les événements auront lieu.

« Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » sort ce jeudi 1er septembre dans le monde entier, réjouissant grandement ses followers, qui ne tarderont pas à se poser les questions classiques sur le nombre de chapitres que la saison aura et comment elle se déroulera. être fait la première de chacun d’eux.

De plus, la question du nombre de saisons de la série qui seront produites se posera également. Sera-ce une histoire d’une seule saison? Tout dépendra-t-il de l’acceptation du public ? Le coût de production affectera-t-il? Dans cette note, nous donnerons la réponse aux principales questions liées à la nouvelle histoire qui s’annonce comme l’une des meilleures de l’année.

COMBIEN DE CHAPITRES LA PREMIÈRE SAISON DE « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LES ANNEAUX DE POUVOIR » COMPORTERA-T-ELLE ?

Dans La première partie de la série Amazon Prime Video peut être vue dans un total de 8 chapitres, dont seuls les deux premiers seront diffusés le jeudi 1er septembre via le service de streaming. Bien sûr, il est important de rappeler que dans différentes parties du monde, les fonctions avancées des deux épisodes ont été activées pour le 31 août.

Contrairement à d’autres séries qui sont complètement téléchargées sur la plateforme en une seule journée, « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » sera vu de manière échelonnée et nous allons maintenant expliquer comment cela sera fait.

Le jeudi 1er septembre – jour de la première – les deux premiers épisodes seront diffusés. Le reste sera mis en ligne un par semaine tous les vendredis, il faudra donc attendre encore un peu pour connaître le dénouement de la première saison.

Quand sont sortis les épisodes de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » ?

Épisode 1 et 2 : jeudi 1er septembre

Épisode 3 : vendredi 9 septembre

Épisode 4 : vendredi 16 septembre

Épisode 5 : Vendredi 23 septembre

Épisode 6 : Vendredi 30 septembre

Épisode 7 : Vendredi 7 octobre

Épisode 8 : Vendredi 14 octobre

À quelle heure a lieu la première de « Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir » ?

États-Unis : 21 h (HE) le 1er septembre

Mexique : 20 h le 1er septembre

Colombie : 20 h 00 le 1er septembre

Argentine : 22 h le 1er septembre

Espagne : 3 h du matin le 2 septembre

Pérou : 20h le 1er septembre

COMBIEN DE SAISONS « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LES ANNEAUX DE POUVOIR » COMPTERA-T-IL AU TOTAL ?

De nombreuses séries sont prévues sur quelques saisons et mesurent ainsi l’impact sur l’audience afin de déterminer s’il est faisable de faire plus de livraisons, mais ce n’est pas quelque chose qui arrivera avec « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » , car Tout est déjà programmé et l’histoire est écrite.

Cette histoire aura une extension de 5 saisons et, selon ce que le scénariste John D. Payne a raconté dans une interview exclusive avec Empire, il a déjà écrit jusqu’au dernier chapitre, même si c’était exagéré de plaisanter. Ce qui est certain, c’est qu’Amazon Prime Video a acquis l’intégralité de la production.

Autrement dit, il y aura 5 saisons qui promettent trop, encore plus si l’on tient compte du fait que seulement 465 millions de dollars ont été dépensés pour l’enregistrement de la première, un chiffre spectaculaire.

BANDE-ANNONCE DE « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LES ANNEAUX DU POUVOIR »