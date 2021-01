Voici les nouveaux téléviseurs Sony pour le CES 2021

À l’occasion du CES 2021, Sony a présenté deux nouveaux téléviseurs OLED et cinq nouveaux téléviseurs LCD. Les points forts sont le téléviseur OLED A90J particulièrement lumineux et l’utilisation intensive de HDMI 2.1, y compris VRR, eARC et ALLM. Il existe également un nouveau service de streaming pour le contenu 4K HDR destiné aux acheteurs de téléviseurs, « Bravia Core ».

2 nouveaux téléviseurs OLED et 5 téléviseurs LED

Les innovations télévisuelles de Sony incluent les deux téléviseurs OLED A80J et le modèle haut de gamme A90J, les téléviseurs LCD avec gradation locale complète X90J, X95J et Z9J et les écrans LCD d’entrée de gamme X80J et X85J. À l’exception du X80J, tous les téléviseurs Sony offrent des connexions HDMI 2.1, y compris ALLM (Auto Low Latency Mode, passage automatique en mode jeu), VRR (Variable Refresh Rate, réglage du taux de rafraîchissement entre console ou PC et TV) et eARC (HDMI ARC pour les formats 3D tels que Dolby Atmos).

Les Sony X90J, X95J, Z9J, A90J et A80 J (de gauche à droite).

TV avec « intelligence cognitive »

Sony considère la nouvelle plate-forme de télévision Bravia XR comme un point culminant. Il combine l’intelligence artificielle avec «l’intelligence cognitive», qui évalue divers aspects tels que les couleurs, le contraste, la luminosité et aussi le son ensemble, en tenant compte de la façon dont ils sont perçus par le spectateur. Le résultat devrait être une meilleure qualité d’image et de son. Techniquement parlant, «l’intelligence cognitive» est en fait une forme plus complexe d’IA. À partir du X90J, le nouveau processeur d’image Sony XR remplace le X1, qui effectue également les calculs AI.

Sony sans technologie mini-LED

Le produit phare LCD Sony Z9J avec écran 8K.

En fonction du nombre de zones de gradation locales, Sony fournit aux téléviseurs LCD une valeur différente de «Contrast Booster». Le modèle 8K Z9J a un « XR Contrast Booster 15 » et le 4K TV X90J a un « Constrast Booster 5 ». Cependant, Sony ne révèle pas combien de zones se trouvent derrière.

Dans tous les cas, contrairement à LG et Samsung, le fabricant se passe de la technologie mini-LED pour les meilleurs écrans LCD. Il reste donc avec des sources lumineuses LED plus grandes. Cela ne doit pas être un inconvénient, car plusieurs aspects des téléviseurs fonctionnent ensemble pour une bonne image. La mini-LED n’est meilleure que si, entre autres, le contrôle de la lampe est également meilleur. L’avantage de Sony est que tous les téléviseurs offrent Dolby Vision HDR, ce dont Samsung se passe.

Top OLED à haute luminosité

Le téléviseur OLED supérieur Sony A90J atteint une luminosité plus élevée que la plupart des autres téléviseurs OLED – probablement à l’exception du Panasonic HZ2000 et de son prédécesseur GZ2000, qui utilisaient également un dissipateur thermique OLED et atteignaient une luminosité maximale d’environ 1000 nits. Les OLED font généralement jusqu’à 700 nits, tandis que le contenu HDR est généralement optimisé pour 1000 nits ou plus.

Sony utilise une feuille d’aluminium derrière l’écran pour l’A90J, qui distribue la chaleur des OLED. Les LED organiques devraient pouvoir briller à pleine puissance. La luminosité plus faible et la gradation dans les grandes zones lumineuses font généralement partie des faiblesses de la technologie OLED, peut-être que l’A90J peut faire mieux.

En plus de l’optimiseur «X-Wide Angle», les écrans LCD haut de gamme bénéficient d’un revêtement antireflet appelé «X-Anti Reflection». Seuls les modèles de la série X95J à partir de 75 pouces et le téléviseur 8K Z9J offrent cela. Les deux téléviseurs de la « Master Series », à savoir le Z9J et le téléviseur OLED A90J, ont un nouveau capteur qui détecte la température de couleur de la pièce. Cela permet aux téléviseurs d’ajuster automatiquement la balance des blancs.

Google TV et Bravia Core

Les nouveaux téléviseurs Sony sont équipés de Google TV comme système d’exploitation. Google TV est le successeur d’Android TV et le même système d’exploitation fourni avec les nouvelles clés Chromecast. Sony n’a fait que ses propres ajustements dans les paramètres et a intégré ses propres applications, en particulier Bravia Core.

Il s’agit d’un service de streaming et d’achat de films issus de la production interne de Sony – 300 sont prêts à démarrer. Il s’agit notamment de titres premium, de classiques et de certains films «IMAX Enhanced». Les films sont transmis jusqu’à 80 Mbit / s, ce qui permet théoriquement une meilleure qualité d’image et de son que les Blu-ray Ultra HD – en supposant une connexion Internet appropriée.

Les acheteurs d’un modèle premium parmi les nouveaux téléviseurs XR auront accès au service de streaming de Bravia Core, qui comprend 100 films, pendant deux ans. En outre, les acheteurs reçoivent un certain nombre de «crédits de films» avec lesquels ils peuvent acheter des films. Le service est similaire à Amazon Prime Video, qui comprend également des films en streaming et des films à vendre.

Son 3D et pieds flexibles

Les pieds (ici sur l’A90J) peuvent être installés de manière à ce qu’une barre de son s’insère sous le téléviseur.

«Acoustic Surface Audio +» est responsable du son des téléviseurs OLED. Cela signifie que les « actionneurs » font vibrer l’écran et qu’il fonctionne comme un haut-parleur. La technologie est fondamentalement déjà connue des précédentes OLED de Sony. Les modèles LCD haut de gamme Z9J, X95J et X90J s’appuient sur «Acoustic Multi Audio». Cela signifie que non seulement des haut-parleurs stéréo, mais aussi des haut-parleurs en hauteur et des subwoofers sont intégrés dans le cadre et créent ainsi une impression 3D.

Les téléviseurs premium ont des pieds à trois voies. Ceux-ci peuvent être fixés de manière flexible de telle sorte que les pieds viennent sous les côtés, une barre de son peut être placée sous le téléviseur ou elle peut être placée sur des surfaces plus étroites.

Les prix et les dates de sortie seront soumis plus tard

Il n’y a toujours pas d’informations sur les prix et la disponibilité des nouveaux téléviseurs Sony. Le fabricant aimerait le soumettre au printemps.