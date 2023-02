Chris Pratt taquine les fans avec une nouvelle affiche du film Super Mario Bros. avant la première du film en avril

Chris Pratt a récemment publié une nouvelle affiche pour Le Film Super Mario Bros.. L’acteur a partagé l’affiche du film via son Instagram et Comptes Twitter. Nintendo et Illumination Entertainment ont été sérieux dans la commercialisation du film en publiant plusieurs bandes-annonces et clips du film, et Pratt voulait également exciter les fans. La révélation de l’affiche a été publiée quelques heures avant les annonces de Nintendo Direct. Découvrez la dernière affiche ci-dessous.





Chris Pratt, tête d’affiche de la distribution de Le Film Super Mario Bros., a partagé avec enthousiasme l’affiche du film avant sa première en avril. L’acteur a légendé le post avec : « Vous ne savez même pas ce que vous allez voir !!! Il n’y a pas de plus grand fan de Mario que moi. À 10 ans, je retournerais ma tortue si je savais que je grandirais pour exprimer ce personnage. Je suis tellement honoré d’être Mario et de perpétuer l’héritage d’apporter de la joie au monde à travers le personnage de Miyamoto-San. Tout le monde est fantastique dans le film. Les bandes-annonces sont super mais vous n’avez encore rien vu !!! #SuperMarioMovie »

Outre Chris Pratt, le film devrait mettre en vedette Charlie Day dans le rôle de Luigi, Anya Taylor-Joy comme Princess Peach, Jack Black comme Bowser, Seth Rogen comme Donkey Kong, Keegan-Michael Key comme Toad, Fred Armisen comme Cranky Kong, Kevin Michael Richardson comme Kamek et Sebastian Maniscalco comme Spike. Charles Martinet, la voix derrière de nombreux personnages dans les jeux vidéo, apparaît également dans le film et a été annoncé comme un « camée surprise ». Le film Super Mario Bros. devrait sortir en salles plus tard cette année le 7 avril.





Un film qui ramènera des souvenirs d’enfance chez les milléniaux

Le prochain film d’aventure fantastique animé par ordinateur devrait raviver des souvenirs d’enfance parmi la génération Y. Le film est réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, avec le scénario de Matthew Fogel de Le film LEGO 2 : la deuxième partieEnluminures Minions : L’Ascension de Gru. Il a été produit par le fondateur et PDG d’Illumination Chris Meledandri en partenariat avec Miyamoto de Nintendo.

Le synopsis officiel de Le film Super Mario Bros lit: