« Choses à nettoyer »: qui est qui et où avez-vous déjà vu le casting de la série Netflix

« Choses à nettoyer« ( » Maid « dans sa langue originale) raconte l’histoire d’Alex, une femme qui essaie de se libérer d’une relation abusive. Cependant, quand elle réussit enfin, le père de sa fille menace de la lui enlever, alors elle commence à travailler comme femme de ménage pour prouver qu’elle est capable de prendre soin de Maddy et d’empêcher Sean de l’éloigner d’elle.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication de la fin de « Choses à nettoyer »

Bien qu’elle rencontre sur son chemin de nombreuses personnes qui tentent de l’aider, elle se heurte également au système complexe d’aide gouvernementale qui, au lieu d’apporter une aide, semble compliquer les choses.

La série de Netflix créé par Molly Smith Metzler est inspiré des mémoires de Stephanie Land « Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive ». Margaret Qualley, Nick Robinson, Tracy Vilar, Billy Burke et Andie MacDowell sont les stars de « Choses à nettoyer», Mais qui est qui dans la fiction et où avez-vous déjà vu ces acteurs ?

PLUS D’INFORMATIONS: « Des choses à nettoyer », la saison 2 aura-t-elle sur Netflix ?

QUI EST QUI ET O AVEZ-VOUS VU AVANT LE CAST DE « CHOSES À NETTOYER » ?

1. MARGARET QUALLEY COMME ALEX RUSSELL

Alex est une jeune maman qui, après une série d’événements violents, quitte son petit ami et père de sa fille pour lui offrir un avenir meilleur. Malgré vos efforts, trouver un travail, un logement et les revenus pour subvenir aux besoins de Maddy ne sera pas facile.

Margaret qualley Elle est apparue pour la première fois à l’écran en 2013 en jouant un petit rôle dans le film de Gia Coppola « Palo Alto ». La même année, elle a été choisie comme une série régulière de la série HBO « The Leftovers ». En 2017, il est apparu dans « Death Note », le film Netflix d’Adam Wingard. En juillet 2019, elle a joué dans le neuvième film de Quentin Tarantino, « Il était une fois à Hollywood », en tant que membre de la famille Manson.

Margaret Qualley joue Alex Russell dans « Things to Clean » (Photo : Netflix)

2. NICK ROBINSON COMME SEAN BOYD

Sean est le père de Maddy et bien qu’il soit responsable de l’abandon d’Alex, en raison de son alcoolisme et de ses accès de colère, il menace de lui prendre la garde s’ils ne rentrent pas chez eux. Contrairement à Alex, il a le soutien de sa famille.

En tant qu’enfant, Nick robinson Elle est apparue dans les productions théâtrales de 2008 de « A Christmas Carol » et « Mame ». En 2010, il a été choisi pour incarner Ryder Scanlon, le neveu du personnage de Melissa Joan Hart dans la sitcom d’ABC Family, « Melissa & Joey ». Il a ensuite joué un rôle de soutien dans « Jurassic World » (2015), et a joué un rôle de premier plan dans divers drames pour adolescents, dont « The Kings of Summer » (2013), « The 5th Wave » (2016), « Everything, Everything » (2017), et » Amour, Simon » (2018).

Nick Robinson incarne Sean Boyd dans « Things to Clean » (Photo : Netflix)

3. ANIKA NONI ROSE COMME REGINA

Regina est la première cliente d’Alex. Bien qu’au début elle ne soit pas gentille avec le protagoniste de « Things to Clean », elle refuse même de la payer pour son travail, à la fin elle devient une grande alliée dans leur combat.

Anika noni Rose est une actrice et chanteuse connue pour avoir remporté un Tony Award dans le rôle d’Emmie Thibodeaux dans la comédie musicale « Caroline, or Change » et ses rôles principaux dans les films « Dreamgirls » (2006) et « La princesse et la grenouille » (2009). . En 2011, Rose joue le rôle de Sara Tidwell dans la mini-série « Bag of Bones », basée sur le roman de Stephen King du même nom.

Anika Noni Rose joue Regina dans « Things to Clean » (Photo : Netflix)

4. BILLY BURKE COMME HANK RUSSELL

Hank est le père d’Alex, qui n’a pas été en contact avec lui depuis qu’il s’est séparé de sa mère. Mais une urgence la forcera à accepter son aide et à tendre la main à sa nouvelle famille. Cela aidera également la jeune femme à débloquer un souvenir traumatisant de son enfance.

Billy Burke est un acteur connu pour ses apparitions dans les séries télévisées « 24 » et « Wonderland ». En 2008, il a joué Charlie Swan, père de Bella Swan (Kristen Stewart), dans la série de films « Twilight ». En outre, il est apparu dans « Gilmore Girls » (2003), « Brigade 49 » (2004), « Law & Order » (2007), « Major Crimes » (2012) et « Chicago PD ».

Billy Burke incarne Hank Russell dans « Things to Clean » (Photo : Netflix)

5. ANDIE MACDOWELL EN PAULA LANGLEY

La mère d’Alex est une femme qui, après s’être séparée de Hank, essaie de mener une vie simple, libre et en contact avec le spirituel. Bien qu’elle soit une artiste talentueuse, elle ne peut pas exposer ses œuvres, de plus, elle ne peut pas être seule et elle choisit toujours le mauvais homme.

Andie Macdowell il décroche son premier rôle en 1984 dans le film « Greystoke, la légende de Tarzan, le roi des singes » avec Christopher Lambert. Un an plus tard, il obtient un rôle mineur dans « St. Le feu d’Elmo ». En 1989, il a joué dans le film « Sexe, mensonges et bandes vidéo ». Son plus grand succès au box-office était « Quatre mariages et un enterrement » (1994).