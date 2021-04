Comment se cacher autant que possible sur WhatsApp: guide pour maximiser votre confidentialité

Nous vous expliquerons comment se cacher autant que possible sur WhatsApp Pour maximiser votre confidentialité, utilisez dix étapes faciles pour le faire. À chaque étape, nous vous expliquerons parfaitement ce que vous obtenez, afin que vous puissiez choisir lequel d’entre eux vous voulez prendre ou dont vous pouvez vous permettre de vous passer.

Tout dépend du degré de confidentialité que vous souhaitez atteindre sur WhatsApp. Vous pourrez simplement empêcher quiconque de vous ajouter à des groupes cacher votre photo de profil ou votre nom donc les autres ne peuvent pas le voir.

Change ta photo de profil

Votre nom est quelque chose dont les gens se souviennent ou non, mais le visage est sûrement quelque chose qui aide à dissiper les doutes et que les personnes qui peuvent vous avoir ajouté à WhatsApp savent vraiment que c’est vous. Donc, si vous voulez commencer à vous cacher, l’une des premières étapes est change ta photo de profil pour celui qui n’est ni votre visage ni descriptif.

Pour changer votre photo de profil, vous devez entrer les paramètres WhatsApp et cliquez sur votre profil en haut pour continuer à le modifier. Lorsque vous êtes à l’intérieur, cliquez simplement sur le bouton pour modifier votre photo de profil. C’est quelque chose que vous pourrez également faire à partir du Web ou de l’application de bureau WhatsApp, en appuyant sur la saisie de votre profil et en cliquant sur la photo pour la modifier.

Si vous voulez vous cacher le plus possible, il est préférable de ne donner aucune vue. Tu peux juste télécharger une photo noire qui ne montre rien, ou une image aussi neutre et impersonnelle que possible pour que personne ne puisse deviner que c’est vous parce que vous avez mis une photo qui n’est pas vous, mais quelque chose qui vous représente.

Cacher ou choisir qui peut voir votre photo de profil

En plus de changer votre photo de profil, vous pouvez également choisir qui peut le voir. Ici, vous aurez trois options lors de la configuration de ce paramètre. Vous pouvez faire en sorte que toutes les personnes qui vous écrivent voient votre photo de profil ou que personne ne le peut, mais il existe également une solution intermédiaire qui vous permet de configurer que seules les personnes que vous avez dans vos contacts voient la photo de profil.

Pour masquer votre photo de profil, vous devez entrer les paramètres WhatsApp et aller à la section de compte. Une fois à l’intérieur, cliquez sur confidentialité, et là cliquez sur l’option Photo de profil. Cela vous montrera les trois options que nous vous avons indiquées, et vous pourrez choisir celle que vous voulez.

Mettez votre nom WhatsApp vide

Il y a une autre astuce curieuse qui sert à aller plus loin, et qu’en plus de cacher votre photo de profil, vous pouvez cache ton nom. WhatsApp vous oblige à vous donner un nom, mais il existe une astuce pour que le nom apparaisse vide, et c’est comme si vous n’en aviez pas. C’est quelque chose qui sera beaucoup plus facile à faire sur WhatsApp Web ou WhatsApp Desktop.

Ce que vous devez faire est de cliquer sur votre photo de profil pour y accéder, et de cliquer sur le bouton pour changer votre nom. Maintenant, entrez dans ce site Web et sélectionnez la case vide qui apparaît entre les guillemets, une fois que vous avez sélectionné les copies avec Contrôle + C, puis les pénalités dans le champ WhatsApp où vous devez écrire votre nom.

Il s’agit d’un caractère Unicode, et WhatsApp le détectera comme si vous aviez écrit quelque chose dans la zone de nom, bien que ce que vous avez réellement écrit soit un caractère vide, donc rien n’apparaîtra, votre nom sera vide. Dans l’application mobile, vous pourrez également le faire exactement la même chose, même si avoir à faire des choses avec un navigateur peut être un peu plus fastidieux.

Désactiver le double contrôle bleu

La double coche bleue est le symbole de confirmation de lecture, celui qui apparaît à ceux qui vous écrivent lorsque vous lisez leurs messages. Par conséquent, si vous souhaitez prendre le maximum de soin de votre vie privée sur WhatsApp et vous cacher autant que possible, une autre étape essentielle consiste à désactiver cette confirmation de lecture afin qu’ils sachent que le message vous est parvenu, mais pas si vous l’avez lu.

Pour supprimer cette option, vous devez entrer les paramètres WhatsApp et aller à la section de compte. Une fois à l’intérieur, cliquez sur confidentialitéet à l’intérieur tu dois désactiver l’option Lire les reçus. Si vous changez d’avis plus tard, c’est quelque chose que vous pouvez réactiver quand vous le souhaitez.

Ce que vous devez garder à l’esprit est que si vous désactivez la confirmation de lecture, vous ne verrez pas non plus le double contrôle bleu chez les autres personnes. Allez, les gens ne pourront pas savoir si vous les lisez, mais vous ne pourrez pas non plus savoir s’ils vous ont lu. Il est désactivé dans toutes vos conversations et dans les deux sens.

Masquer la dernière fois que vous vous êtes connecté

Par défaut, WhatsApp affichera vos contacts à quand remonte la dernière fois que vous étiez en ligne. Cela peut leur donner des indices quant à savoir si vous vous êtes connecté depuis la dernière fois qu’ils vous ont écrit, et même si vous masquez la double vérification bleue, cela leur permettra également de savoir si vous avez ignoré leurs messages et n’avez pas répondu.

Pour supprimer cette option, vous devez entrer les paramètres WhatsApp et aller à la section de compte. Une fois à l’intérieur, cliquez sur confidentialité, et à l’intérieur, vous devez cliquer sur l’option Dernière fois ou alors Dernière fois. Comme dans d’autres options de confidentialité, vous pouvez choisir qui vous voulez voir lors de votre dernière connexion, et vous pouvez choisir entre tout le monde, juste vos contacts ou personne.

Qu’en est-il de l’avis que vous écrivez

Malheureusement, même si vous pourrez masquer la dernière fois que vous vous êtes connecté, WhatsApp ne vous permettra pas de désactiver l’indication que vous tapez ou que vous êtes connecté qui apparaît à vos contacts lorsque vous leur écrivez ou regardez leurs conversations. Cela peut rendre l’expérience un peu moins privée, mais dans les paramètres, vous ne pourrez rien faire.

Ici, tu dois savoir que il existe des applications tierces qui peuvent le faire pour vous cacher le fait que vous êtes en ligne ou que vous tapez. L’un des plus populaires est Flychat, qui prend très peu d’espace et de mémoire. Cependant, n’oubliez pas qu’il n’est jamais conseillé d’utiliser des applications tierces qui interagissent avec WhatsApp, et qu’il existe déjà d’autres applications qui sont utilisées pour suivre lorsque vous vous connectez, que vous essayiez ou non de les masquer.

Écoutez des audios sans que l’autre personne ne le sache

Bien que vous puissiez masquer la lecture des messages qui vous parviennent, il n’en va pas de même avec les audios. Lorsque vous écoutez un audio, l’autre personne verra toujours la confirmation que vous avez. Heureusement, il existe une astuce pour écouter les audios WhatsApp sans que l’autre personne ne le sache les partager avec vous-même.

Par conséquent, la première étape consiste à démarrer une discussion avec vous-même en ouvrant votre navigateur mobile et écrire l’adresse wa.me/XXXXXXXXXXX, en changeant le XXXXX de votre numéro de téléphone, y compris le code du pays, mais sans le + devant. Vous entrerez dans une page Web WhatsApp, où il vous sera directement demandé si vous souhaitez discuter sur WhatsApp avec ce numéro. Acceptez, et vous ouvrirez WhatsApp dans une conversation avec vous-même. Écrivez une ou deux choses pour garder la conversation enregistrée.

Maintenant, allez à la conversation où le message audio est que vous ne voulez pas que l’autre personne sache que vous avez entendu. Sélectionnez l’audio sans l’écouter et cliquez sur le bouton * Renvoyer le message à un autre contact. Transférer le message audio à vous-même choisir la conversation que vous avez entamée, et lorsque vous entendez l’audio de quelqu’un d’autre discuter avec vous-même, cette personne ne sera pas informée que vous l’avez entendu.

Cachez votre bio aux autres personnes

WhatsApp vous permet de compléter votre profil avec le champ d’information, où vous pouvez écrire une biographie ou tout ce que vous voulez sur vous-même. Cela aussi c’est quelque chose que tu pourras cacher à tout le monde ou à ces personnes que vous n’avez pas dans vos contacts. Par conséquent, une configuration avec les trois états que vous trouverez également dans le reste.

Pour supprimer cette option, vous devez entrer les paramètres WhatsApp et aller à la section de compte. Une fois à l’intérieur, cliquez sur confidentialité, et à l’intérieur, vous devez cliquer sur l’option Info. Ici, décidez qui pourra voir ces informations et c’est tout.

Décidez qui peut voir vos statuts

Une autre configuration que vous pouvez faire est de décider qui peut voir vos statuts WhatsApp, qui sont l’alternative aux histoires Instagram présentes dans l’application de messagerie. Pour ce faire, encore une fois, allez dans les paramètres WhatsApp et entrez dans la section compte, et à l’intérieur, cliquez sur l’option confidentialité. Vous entrerez dans un menu dans lequel vous devrez cliquer sur l’option Etat.

Ici, la configuration est un peu plus complexe. Vous avez trois options: Mes contacts, la de Mes contacts sauf, vague de Partagez simplement avec. Avec les deux premiers, vous pourrez faire en sorte que tous vos contacts voient vos statuts, bien qu’avec la deuxième option, vous puissiez marquer les utilisateurs comme exceptions. Ces utilisateurs ne sauront pas que vous ne leur permettez pas de voir vos statuts.

Et avec la troisième option, seules certaines personnes que vous indiquez pourront voir vos statuts, les autres utilisateurs ne pourront pas voir ce que vous publiez. Vous pouvez l’utiliser pour que personne ne les voie du tout, ou ne mettre que les personnes les plus proches de vous comme exceptions.

Évitez d’être automatiquement ajouté à des groupes

Et nous terminons avec l’un de ces groupes qui favorise notre santé mentale, et qui vous aidera à éviter d’être automatiquement ajouté à des groupes sans votre permission. Allez, qu’est-ce que tu vas pouvoir faire définir qui peut vous inviter à des groupes afin que tout le monde ne puisse pas le faire, et que vous ne vous retrouviez pas par inadvertance au milieu d’un groupe de voisins ou de parents … ou même de publicité ou de fraude.

Pour cela, vous devez entrer les paramètres WhatsApp, et aller dans la section de compte. Une fois à l’intérieur, cliquez sur confidentialité, et à l’intérieur, vous devez cliquer sur l’option Groupes. Vous aurez trois options différentes à configurer, que tout le monde peut vous ajouter, que seuls vos contacts peuvent vous ajouter, ou que vos contacts vous ajoutent à quelques exceptions près.