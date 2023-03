« The Mandalorian » : l’acteur qu’ils ont changé dans la saison 3 et vous ne l’avez probablement pas remarqué

« Les Mandaloriens » a sorti sa troisième saison et l’absence de Cara Dune après le départ de Gina Carano a commencé à se faire sentir dans l’intrigue. Ça oui, l’apparition de Bo Katan (Katee Sackhoff) il a réussi à donner de la vigueur et de la substance à la fiction mettant en vedette Pedro Pascal.

Bien qu’il y ait eu des doutes quant à l’inclusion d’une autre figure dans la distribution d’acteurs pour remplacer l’absence de Gina Caranole premier chapitre de la série Disney Plus a rapidement expliqué sa disparition en affirmant qu’elle avait été recrutée aux ordres de la Nouvelle République. Une manière intelligente et efficace de ne pas laisser de bouts dans l’intrigue.

Cependant, il y a un autre personnage qui a fait ses débuts dans la série lors des nouveaux épisodes, et bien que sa participation n’ait pas été découverte par une grande partie des fans, elle pourrait être d’une importance vitale pour le développement de l’intrigue dans « Les Mandaloriens ».

« The Mandalorian » explore d’autres facettes de l’univers « Star Wars » (Photo : Lucasfilms)

QUI EST L’ACTEUR QU’ILS ONT CHANGE DANS « THE MANDALORIAN » ?

Comme nous le savons bien, dans « The Mandalorian » et « The Book of Boba Fett » Il y a deux personnages qui n’ont à aucun moment enlevé leur casque : on parle de La Herrera et de Paz Vizsla.

Bien qu’il s’agisse de deux acteurs associés à doublage, La Herrera est connue pour être exprimée par Emily Swallowtandis que Paz Vizsla était joué par Jon Favreau, le créateur de la troisième saison.

Mais tout aurait changé : il s’avère que la décision de Favreau de continuer à prêter sa voix à Paz Vizsla n’aurait duré qu’un épisode puisque dans le premier et le troisième chapitre c’est Tait Fletcher qui s’est chargé de donner sa voix sous l’armure dudit personnage.

Favreau a prêté sa voix lors d’un épisode (Photo : Disney Plus)

Une telle décision ne ferait que renforcer les théories de changements possibles dans un avenir pas trop lointain pour les Enfants de la Garde, peut-être plus liés au casque et à une légère modification du credo de « El Camino ».

POURQUOI ONT-ILS CHANGE DE ROLE ?

Même si le choix du producteur est passé inaperçu, il faut dire que Fletcher a réussi à construire une meilleure interprétation du personnage, surtout si l’on tient compte de son apparence physique d’acteur.

Il s’avère que dans un passé pas trop lointain, Tait était un combattant MMA, réputé pour son cadre de plus de six pieds et son apparence imposante et trapue.

Quoi qu’il en soit, ce sont des changements qui sont apportés au fur et à mesure que l’intrigue progresse. Y aura-t-il d’autres changements au sein du casting ?