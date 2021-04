Jon Favreau reviendra en tant que Happy Hogan dans Spider-Man: No Way Home?

La rumeur veut que Jon Favreau soit de retour Spider-Man: pas de retour à la maison comme Happy Hogan, cela selon un nouveau rapport de la sortie Murphy’s Multiverse. Pour le moment, aucun commentaire officiel n’a été fait concernant l’implication de Favreau de la part de l’acteur-cinéaste lui-même, ni de Marvel Studios. Si cela est vrai, il reste également à voir à quel point le rôle de Happy serait important dans le troisième solo de Tom Holland. Homme araignée film, mais inclure le personnage de quelque manière que ce soit serait amusant à voir pour les fans de Marvel.

Avec Jon Favreau dans le rôle, Happy Hogan est déjà apparu dans Spider-Man: loin de chez soi, parmi d’autres films MCU. Il a eu une petite relation amoureuse avec tante May (Marisa Tomei), mais tandis que Happy a admis à Peter qu’il avait vraiment des sentiments pour elle, May a décrit leur relation comme rien de plus qu’une «aventure estivale». Le personnage devrait-il revenir Pas de chemin à la maison, il semble probable qu’il interagirait avec tante May d’une manière ou d’une autre.

Favreau a fait ses débuts en tant que Happy Hogan dans l’original Homme de fer trilogie avec l’acteur servant également de réalisateur des deux premiers films. Il est également apparu dans Avengers: Fin de partie et une scène supprimée de Guerre d’infini avec en vedette dans le Homme araignée films Retour à la maison et Loin de la maison. Pourtant, il n’y avait aucune garantie que Happy reviendrait pour Spider-Man 3, compte tenu de son emploi du temps très chargé avec d’autres projets chez Disney.

Bien sûr, Guerres des étoiles les fans connaîtront Favreu comme le showrunner de la populaire série The Mandalorian. Ses fonctions seront encore élargies dans la franchise en tant que producteur exécutif de la prochaine série dérivée Le livre de Boba Fett ainsi que. Lors d’une précédente interview avec Date limite, Favreau a expliqué comment son travail dans le MCU a amélioré son jeu créatif pour les histoires qu’il raconte maintenant dans le Guerres des étoiles univers.

« [We] j’ai toujours su … et c’est quelque chose que j’ai appris de [working] chez Marvel et en travaillant avec Kevin Feige, est-ce que vous voulez toujours garder les fans principaux à l’esprit, car ce sont eux qui gardent la torche allumée depuis de très nombreuses années « , a déclaré Favreau. » Mais ce sont aussi des histoires. pour les jeunes et pour de nouveaux publics. Ce sont des mythes, et vous voulez donc toujours avoir la main tendue vers des personnes qui n’ont peut-être pas cette expérience. «

Jon Watts revient à la réalisation Spider-Man: pas de retour à la maison en utilisant un scénario de Chris McKenna et Erik Sommers. En présentant un multivers, il y a des rumeurs selon lesquelles les anciens acteurs de Spidey Tobey Maguire et Andrew Garfield reviendront pour reprendre leurs versions alternatives du même personnage, mais cela n’a pas été confirmé. D’autres favoris de Marvel comme Charlie Cox de Daredevil auraient également fait leur apparition.

Dans tous les cas, le casting comprendra certainement Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Alfred Molina et Benedict Cumberbatch en tant que Docteur Strange. Avec ou sans Favreau, nous verrons probablement bien d’autres camées. Le film devrait sortir le 17 décembre 2021. Cette information a été rapportée pour la première fois par Murphy’s Multiverse.

