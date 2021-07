Netflix signe un premier contrat avec Stone Quarry Productions de Zack Snyder

The Stone Quarry Productions, dirigé par le réalisateur Zack Snyder et sa femme et partenaire de production Deborah Snyder, a conclu un premier accord avec Netflix. L’accord de deux ans vient après le succès massif qui est venu du partenariat de cette année Armée des morts. Ce projet est l’un des films originaux les plus regardés du service de streaming. Il y a quelques semaines, Snyder a annoncé son prochain film, une aventure de science-fiction intitulée Lune rebelle. La fonctionnalité est incluse dans l’offre.

Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien, Zack Snyder a expliqué: « Mon objectif et mon espoir sont d’apporter autant de contenu de qualité que possible et de le faire à une échelle géante. De gros projets et de grands films. » Évidemment, il veut faire des projets qui n’ont pas des budgets minuscules. Cela n’est pas surprenant étant donné son travail passé sur des titres comme Homme d’Acier, Ligue des Justiciers et celui mentionné précédemment Armée des morts.

La société Stone Quarry Productions de Snyder avait un accord avec Warner Bros. Il a été soit réalisateur, soit producteur de la grande majorité des films basés sur les personnages de DC Comics. Les exemples incluent Watchmen de 2009 et de nombreux titres de DC Extended Universe. Une exception notable a été celle de Christopher Nolan Le Chevalier Noir trilogie. Le partenariat des entreprises a pris fin en 2019. Zack et Deborah Snyder ont passé un certain temps à réfléchir aux personnes avec qui ils voulaient travailler à l’avenir.

Déborah Snyder a expliqué : « Pour nous, il était si important de trouver un partenariat basé sur le respect mutuel. Le processus créatif fonctionne mieux lorsque tout le monde se fait confiance et que vous pouvez prendre des risques et être créatif. Pour nous, nous ne le jouons généralement pas sûr. Le contenu que nous créons est un peu plus audacieux. Et je pense qu’il est important d’avoir un bon partenariat et de s’entendre. Et Netflix nous a donné beaucoup de liberté. Mais ils ont également adopté l’idée d’essayer de nouvelles choses et pas forcément attendre le succès pour aller de l’avant. »

Sa déclaration prend tout son sens en raison de la production de Armée des morts. Même avant la date de sortie, des plans ont été faits pour transformer le film en franchise. Netflix et le couple commençaient à travailler sur un prequel produit en Allemagne, appelé Armée de voleurs, et un spin-off d’anime. Le premier devrait sortir cet automne tandis que le second sortira probablement au printemps 2022. Récemment, une suite à l’original a été annoncée.

Deborah Snyder a déclaré: « Un consommateur ne va pas attendre deux ans de plus et c’est excitant. Je leur donne beaucoup de crédit pour avoir développé ce partenariat et cette confiance. »

L’accord permet aux partenaires producteurs de travailler avec le chef de la division cinématographique de Netflix, Scott Stuber. Scott a supervisé le premier long métrage de Zack Snyder Aube des morts, le remake de 2004 du classique zombie de 1978. Stuber l’a fait lorsqu’il était vice-président d’Universal. Il a également aidé à apporter le deuxième projet zombie de Snyder Armée des morts au streamer.

Stuber a publié une déclaration qui disait : « Je connais Zack et Deb depuis des années et j’ai eu la chance de faire partie de Aube des morts, son premier film. Depuis, j’ai eu le privilège de voir sa carrière évoluer et de constater l’évolution de l’impact de son travail. Le voir revenir à ses racines avec Armée des morts, qui est maintenant l’un de nos films les plus populaires, et construisons un monde à partir de ces personnages avec le prochain Armée de voleurs et les séries animées, c’est incroyable à voir. Nous n’avons fait qu’effleurer la surface de ce qui reste à venir et créer avec Zack, Deb, Wes et tout le monde à Stone Quarry. »

En plus de la préquelle et des retombées de l’anime, il y a la suite susmentionnée de Army of the Dead. La suite est développée par Zack Snyder et le co-auteur de l’original, Shay Hatten. La production commencerait après Lune rebelle est fini.

Pour Lune, le processus de tournage commencera probablement au début de 2022. Comme Armée des morts, la photo de science-fiction pourrait éventuellement conduire à des séquelles. Avec les deux IP seules, Stone Quarry a beaucoup à travailler. Lune rebelle est produit aux côtés de la Grand Electric Company d’Eric Newman.

Si cela ne suffisait pas pour s’enthousiasmer, un film d’action réalisé par le directeur de la deuxième unité et coordinateur des cascades de Zack Snyder, Damon Caro. Ce serait la première fois que Caro était le réalisateur principal d’un projet.

Bien qu’ils ne soient pas opposés à la création de longs métrages basés sur des franchises établies, le duo se sent bien en travaillant sur des histoires originales. Deborah Snyder a renforcé l’idée lorsqu’elle a expliqué: « Zack est vraiment doué pour la construction du monde. Nous l’avons fait avec les bandes dessinées depuis si longtemps que faire quelque chose d’original est le défi ultime et nous sommes prêts à le faire. »

L’accord est la dernière d’une série de nouvelles positives pour Zack Snyder en 2021. Plus tôt cette année, la coupe du réalisateur de son Ligue des justiciers le film est sorti. Les critiques et les fans ont considéré qu’il s’agissait d’une énorme amélioration par rapport à la version originale de 2017. Le premier montage du réalisateur a été dévoilé sur HBO Max. Plus tard, les versions DVD et Blue-ray ont permis au titre de se hisser au sommet des ventes dans plusieurs pays, dont la France et le Brésil.

Rien que ce mardi, Netflix a annoncé ses résultats trimestriels. Environ 75 millions de comptes surveillés Armée des morts dans les quatre premières semaines de disponibilité. La métrique de visionnage de l’entreprise utilise deux minutes comme unité de mesure. Le nombre de visionnages a dépassé les attentes initiales de 72 millions.

Snyder est représenté par CAA et Warren Dern de Sloan Offer. La société de Snyder, Stone Quarry, est remplacée par CAA. Cette nouvelle provient du Hollywood Reporter.

