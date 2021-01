Voici comment sonne la nouvelle sonnerie du Samsung Galaxy S21

Le classique Over The Horizon revient, cette fois avec une belle version piano.

Comme chaque année avec l’arrivée d’un nouveau terminal haut de gamme de Samsung, la firme coréenne renouvelle ses thèmes et sons de série, même s’il y en a un qui reste immobile: Au-dessus de l’horizon. Cela a plus de 10 ans dans la mélodie par défaut des appareils Samsung et avec la série Galaxy S21, cela se reproduira. Bien sûr, avec quelques modifications.

A cette occasion, Samsung a choisi d’inclure Over the Horizon dans une version mettant en vedette le accords de piano. Ci-dessous vous pouvez voir la version complète filtrée. Une partie de celui-ci sera mélodie qui sera affichée par les prochains appareils haut de gamme de la marque coréenne chaque fois qu’un appel arrive.

Évidemment, il ne s’agit que de la configuration standard et l’une des variantes de la série Galaxy S21 vous permettra de personnaliser les sons de toutes les différentes notifications du téléphone, y compris les appels vocaux. Bien sûr, cette version d’Over The Horizon est très relaxante, vous préférerez peut-être l’utiliser comme une mélodie relaxante et non comme un appel à tous.

Téléphones comme prévu comme découvert

Les Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra seront officiellement présentés le 14 janvier, bien que à ce stade du film nous connaissons déjà[presquetouslesdétailsàleursujet(https://andro4allcom/noticias/samsung/samsung-galaxy-s21-todos-los-detalles-sobre-sus-camaras)ycomprisleprixdedépart[casitodoslosdetallessobreellos(https://andro4allcom/noticias/samsung/samsung-galaxy-s21-todos-los-detalles-sobre-sus-camaras)incluidotambiénelpreciodesalida

Leurs appareils photo, leurs étuis officiels ou encore les cadeaux pour réserver les terminaux ne sont pas non plus un mystère. En fait, dans quelques jours, rien ne sera, car la série Galaxy S21 approche à grands pas.

