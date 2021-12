Vous de Netflix vous déchire Kanye West après avoir acheté la maison en face de Kim Kardashian

La séparation assez désordonnée de Kanye West et de Kim Kardashian est bien médiatisée.

Tel que rapporté par Page Six, West a déclaré: « Kimye a créé un récit qui n’est pas le récit que Dieu veut. »

Et Kim aurait évolué avec le comédien Pete Davidson, le couple devenant sérieux.

Non seulement cela, il a déboursé 4,5 millions de dollars (3,3 millions de livres sterling) sur la nouvelle gaffe, soit quelque 421 000 € (313 000 €) au-dessus du prix demandé.

Sans surprise, le déménagement a semblé un peu étrange à beaucoup de gens – généralement, les gens veulent s’éloigner le plus possible de leur ex, pas devenir leur voisin.