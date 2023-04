L’affiche de Transformers: Rise of the Beasts met en lumière les Autobots et les Maximals

La dernière affiche de Transformers : le soulèvement des bêtes met en lumière à la fois les Autobots et les Maximals, ainsi que leurs leaders respectifs Optimus Prime et Optimus Primal. Publié avec l’aimable autorisation de Paramount Picturesl’affiche présente certaines des équipes principales qui dirigeront Transformers : le soulèvement des bêtesnous donnant un autre aperçu détaillé de la Guerres des bêtes personnages qui feront enfin leurs débuts en direct. Découvrez la nouvelle affiche de Transformers : le soulèvement des bêtes dessous.





Transformers : le soulèvement des bêtes reprendra en 1994, et suit une paire d’archéologues humains de Brooklyn qui entrent dans un ancien conflit à travers une aventure de globe-trotter avec les Autobots qui se rattache à trois factions de la race Transformers: les Maximals, les Predacons et les Terrorcons. Fortement influencé par la bien-aimée Guerres des bêtes scénario, le nouveau Transformers : le soulèvement des bêtes l’affiche révèle une fois de plus à quel point Optimus Primal, Rhinox et Airazor ont été amenés à vivre l’action pour le prochain Transformateurs suite.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Transformers : le soulèvement des bêtes est prêt à être dirigé par Godzilla : Roi des monstres, Dans les hauteurs, et Les méchants la star Anthony Ramos aux côtés Puissance du projet et Judas et le Messie noir vedette Dominique Fishback. Le reste du casting comprend Spider-Man: dans le Spider-Verse Lauren Vélez, et le rappeur Tobe Nwigwe, ainsi que Transformateurs la légende Peter Cullen dans Optimus Prime, aux côtés de Pete Davidson dans Mirage, Liza Koshy dans Arcee; Cristo Fernández comme Wheeljack, John DiMaggio comme Stratosphere et Transit, Michelle Yeoh comme Airazor, David Sobolov comme Rhinox et Battletrap, Michaela Jaé Rodriguez comme Nightbird, Peter Dinklage comme Scourge, et Hellboy star Ron Perlman dans le rôle d’Optimus Primal, le leader des Maximals.





Transformers: Rise of the Beasts promet de dominer les sorties de Michael Bay

Paramount Pictures

Une suite au 2018 Transformateurs préquelle, Bourdon, Transformers : le soulèvement des bêtes le leader Anthony Ramos a promis que le dernier opus rivalisera avec les sorties dirigées par Michael Bay. « Lorenzo di Bonaventura, qui est l’un de nos producteurs principaux du film, est venu me voir et m’a dit : ‘Comment te sens-tu à propos du film, mec ?’ J’étais comme, ‘Je ne sais pas, je ne l’ai pas vu.’ Et il était comme, […] « Il rivalise avec le premier », a déclaré l’acteur.

Un tel compliment a choqué Ramos en ajoutant : « J’étais comme, ‘Wow !’ Ce film était l’introduction de la franchise, donc cela ressemble presque à une introduction dans une nouvelle franchise. Cela ressemble au début d’une nouvelle chose, ce qui est incroyable. Steven Caple Jr., notre réalisateur, est incroyable. Dominique Fishback, Pete Davidson, et le casting est fou. Je suis juste reconnaissant d’être là.

Transformers : le soulèvement des bêtes devrait sortir en salles aux États-Unis le 9 juin 2023 par Paramount Pictures, avec deux autres suites déjà en développement.