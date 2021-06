Comment obtenir Spatial Audio sur Apple Music

Voici comment utiliser et activer Spatial Audio sur Apple Music et tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Apple Music vient de lancer Spatial Audio avec Dolby Atmos. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet et comment l’utiliser.

Apple Music vient de mettre à niveau la façon dont vous pouvez écouter de la musique en utilisant la plate-forme. Depuis que la musique est devenue disponible pour la consommation publique, la façon dont nous écoutons nos chansons préférées a considérablement changé et évolué au fil du temps. Du mono au stéréo, le son que nous écoutons est progressivement devenu plus clair à mesure que la technologie progressait d’année en année.

LIRE LA SUITE: Apple Music Replay 2021 : Comment trouver vos chansons et artistes les plus joués de l’année

La stéréo est le moyen prédominant de diffuser de la musique, mais Apple Music propose désormais Spatial Audio à tous ses utilisateurs.

Qu’est-ce que Spatial Audio et comment l’activer ?

Apple Music : Comment utiliser Spatial Audio sur Apple Music. Image : Apple Musique

Décrivant Spatial Audio, Apple a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter Spatial Audio avec Dolby Atmos, une expérience d’écoute haut de gamme qui vous rapproche plus que jamais de la musique que vous aimez. C’est la prochaine étape dans l’histoire de la musique enregistrée – une étape dans laquelle les chansons donnent l’impression qu’elles se produisent tout autour de vous et au-dessus de vous. Nous pensons que c’est l’avenir du son. »

Apple a également publié un guide audio détaillé qui montre en quoi Spatial Audio est supérieur à la stéréo en comparant directement les deux formats d’écoute. Le service de streaming à succès « Save Your Tears » de The Weeknd comme exemple pour montrer la différence de qualité entre le son en Spatial Audio et en stéréo.

Actuellement, plus de 20 millions de chansons sur Apple Music sont disponibles en Spatial Audio et la plate-forme promet de rendre toute sa musique disponible au format Spatial Audio d’ici la fin juillet.

Comment utiliser Spatial Audio sur Apple Music ?

1) Tout d’abord, vous devez d’abord vous abonner à Apple Music.

Contrairement aux services de streaming comme TIDAL, Spatial Audio est inclus dans tous les abonnements Apple Music sans frais supplémentaires.

2) Vous devez ensuite vous assurer que vous disposez de la dernière version d’iOS sur votre appareil Apple.

Vous pouvez écouter de la musique Dolby Atmos sur n’importe quel casque via iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

3) Si vous écoutez avec un casque Apple ou Beats compatible, Spatial Audio jouera automatiquement.

Spatial Audio jouera sur toutes les chansons disponibles sur Apple Music dans Spatial Audio.

4) Sinon, allez dans Paramètres > Musique > Audio et réglez le commutateur Dolby Atmos sur « Toujours activé ».

Si vous ne le voyez pas, mettez à jour ou redémarrez votre appareil.

Dolby Atmos Spatial Audio joue également sur les haut-parleurs intégrés sur les produits Apple avec la dernière version d’iOS.

Comment activer Spatial Audio sur Android ?

Dans l’état actuel des choses, Spatial Audio sur Apple Music n’est pas disponible sur Android, mais Apple a déclaré qu’il « arrivait bientôt ». Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂