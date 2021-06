L’intérieur du plus grand dirigeable du monde révélé dans des images époustouflantes

De nouveaux détails sur l’un des plus gros avions du monde, l’Airlander 10, révèlent une cabine spacieuse avec des baies vitrées (et beaucoup d’espace pour les jambes) à l’intérieur de l’extérieur en forme de dirigeable. Et l’avion futuriste sera beaucoup mieux pour l’environnement.

La société britannique Hybrid Air Vehicles a récemment publié des images conceptuelles de son futur dirigeable, qui mesure 91 mètres de long et 34 mètres de large, avec une capacité d’environ 100 personnes. Mais plutôt que d’être entassés comme des sardines, les passagers bénéficieront de baies vitrées et du type d’espace et d’espace pour les jambes que les compagnies aériennes commerciales réservent actuellement aux clients de la classe affaires.

La société pense que le véhicule, qui devrait entrer en service d’ici 2025, défiera bientôt les jets conventionnels sur un certain nombre de liaisons court-courriers populaires, grâce à son confort amélioré et à ses émissions 90 % inférieures.

« L’avantage numéro un est de réduire votre empreinte carbone lors d’un voyage par un facteur 10 », a déclaré à 45Secondes.fr Mike Durham, directeur technique d’Hybrid Air Vehicles. « Mais aussi, même si vous allez rester dans les airs un peu plus longtemps que si vous étiez dans un avion, la qualité du voyage sera bien meilleure. »

Image 1 sur 3 L’Airlander 10 (un prototype présenté ici) serait un futur mode de déplacement à faibles émissions. (Crédit image : Véhicules aériens hybrides) Image 2 sur 3 Ici, une image conceptuelle d’une cabine de 72 personnes à l’intérieur de l’Airlander 10. (Crédit image : Véhicules aériens hybrides) Image 3 sur 3 L’Airlander 10 aurait un intérieur spacieux pour des manèges qui pourraient commencer dès 2025. (Crédit image : Véhicules aériens hybrides)

L’Airlander est tellement plus écologique qu’un avion de ligne, a déclaré Durham, principalement parce qu’il repose sur un ballon géant de hélium pour le mettre en l’air. En revanche, les avions doivent générer une poussée vers l’avant considérable avec leurs moteurs avant que leurs ailes ne puissent fournir la portance nécessaire pour les faire décoller.

Une fois en l’air, le dirigeable s’appuie sur quatre hélices à chaque coin de l’avion pour le pousser. Dans la première génération, deux de ces hélices seront propulsées par des moteurs au kérosène, mais les deux autres seront entraînées par des moteurs électriques, ce qui réduira encore la puissance du véhicule. émission de dioxyde de carbone . D’ici 2030, la société prévoit de fournir une version entièrement électrique de l’Airlander.

Plutôt que des batteries conventionnelles, des piles à combustible à hydrogène liquide alimenteront les moteurs électriques de l’Airlander. L’hydrogène liquide peut stocker beaucoup plus d’énergie pour un poids donné que les batteries, a déclaré Durham. L’hydrogène sera conservé dans des réservoirs cryogéniquement refroidis dans la coque et pompé vers les piles à combustible, où il réagira avec l’oxygène pour produire de l’électricité.

La conception du dirigeable comporte cependant quelques compromis. D’une part, sa vitesse de pointe sera d’environ 80 mph (130 km/h), et sa moyenne sera généralement plus proche de 60 mph (100 km/h). C’est plus proche d’une voiture ou d’un train qu’un jet court-courrier, qui croise à plus de 450 mph (720 km/h).

Pour certains trajets interurbains d’environ 100 à 250 miles (160 à 400 kilomètres), Durham a déclaré que voyager d’un centre-ville à un autre n’était que légèrement plus lent, grâce à la capacité du dirigeable à atterrir dans des espaces beaucoup plus petits ou même sur des plans d’eau.

Par exemple, la compagnie estime que voyager entre Seattle et Vancouver prendrait un peu plus de 4 heures en Airlander contre un peu plus de 3 heures en avion. Surtout, il ne produirait que 10 livres. (4,6 kilogrammes) de dioxyde de carbone par passager au cours de ce voyage, contre 117 lb. (53 kg) pour un avion conventionnel.

Mais étant donné que le trajet ne prend que 2,5 heures en voiture, les passagers sont plus susceptibles d’être séduits par le confort de l’avion que par sa vitesse. Sur ce front, Durham est convaincu que l’Airlander sera une expérience beaucoup plus agréable que les alternatives. La cabine est une si petite partie de la section transversale globale du véhicule qu’elle a peu d’effet sur la traînée, ce qui signifie que la société a été en mesure de rendre le dirigeable beaucoup plus spacieux qu’un jet profilé ne pourrait jamais l’être.

Les fenêtres du sol au plafond, combinées à une altitude de croisière inférieure à 10 000 pieds (3 040 mètres), signifient que les passagers bénéficieront de vues spectaculaires. Et parce que la gigantesque coque remplie d’hélium sépare les moteurs de la cabine, il y a peu de vibrations et presque pas de bruit. L’avion est également largement insensible aux turbulences.

« Une fois que vous êtes dans la montée, vous courez à peu près dans un environnement de vol presque silencieux », a déclaré Durham.

Article original sur 45Secondes.fr.