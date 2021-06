Prince of Persia : le remake des Sables du Temps ne sortira pas avant 2022

L’année dernière, les fans de « Prince of Persia » en ont fait l’expérience montagnes russes de sentiments. Le premier était a annoncé un remake au classique PS2 Sables du temps et puis c’était Gros chocquand le jeu techniquement plutôt déçu. En tant que membre de à venir E3 mais malheureusement tu deviendras prince sur les annonces dispenser devoir.

Le remake de Prince of Persia est encore loin

C’est du moins ce qu’Ubisoft a annoncé dans un post Twitter et a fait des fans pas d’espoir plus sur un libération imminente:

Ils remercient d’abord les fans, qui ont déjà reçu des informations sur « Prince of Persia: The Sands of Time Remake » à venir Ubisoft Forward ont espéré. En fait, le jeu sera à l’affiche cette fois pas d’espace pour avoir.

Ensuite, l’équipe de développement dit que le jeu même pas avant 2022 devrait apparaître. Afin de décalages le jeu officiellement de plus d’un an. À l’origine, « Prince of Persia: The Sands of Time Remake » devrait déjà être dans Janvier 2021 sur le marché, était alors en mars et finalement indéfiniment reporté.

Il apparaît donc dans le développement du remake important être que le Souhaits des fans être entendu. Pour le dévoilement de « Prince of Persia: The Sands of Time » était principalement critiqué les graphismes du jeu. Pour beaucoup, l’aventure d’action semblait facile pas à jour en dehors. De plus, seules les implémentations pour Playstation 4, Xbox One et ordinateur annoncé.

Surtout les graphismes du remake de Prince of Persia avaient fait l’objet de critiques de la part des fans. © Ubisoft

le temps de développement prolongé ainsi pourrait outre la nature technique aussi l’activer directement Versions pour PlayStation 5, Xbox Series X / S et peut-être même Commutateur Nintendo pourrait donner. La console hybride a été répertoriée à maintes reprises par les revendeurs, mais jusqu’à présent, elle existait pas d’annonce officielle de la part d’Ubisoft.

Plus d’informations sur autres jeux Ubisoft sera disponible dans le prochain numéro de Ubisoft en avant suivant Samedi 12 juin à 21h.