Et enfin, nous avons déjà une date pour la première internationale des Xiaomi 12, 12 Lite et 12 Pro

De Xiaomi, ils ne nous offrent toujours pas de détails officiels, mais des sources proches prévoient déjà que le Xiaomi 12 devrait arriver en Europe et sur d’autres marchés internationaux vers le 15 mars.

On les connait depuis plusieurs semaines donc on est toutes jolies en attente avant l’arrivée du nouveau Xiaomi 12 sur les marchés internationauxd’autant plus que le fabricant de Haidian continue de manier les dattes avec trop de zèle et un secret excessif.

Pas en vain, c’est que une entreprise qui aime les fuites et engouement médiatique Il n’a même pas manqué une promesse au Mobile World Congress 2022, qui a déjà ouvert les portes en personne à Barcelone avec nous tous qui faisons partie de cette industrie et laissant certains experts commencer à spéculer sur les dates à venir prétendant avoir des sources très proches de Xiaomi lui-même.

Les confrères d’un média aussi réputé que GSMArena se sont en effet offert le luxe de publier ce la date d’atterrissage internationale du Xiaomi 12 serait le 15 mars avec une marge d’erreur de quelques jours, pour l’instant sans le modèle Ultra à l’horizon et avec les trois saveurs déjà connues : Xiaomi 12, 12 Lite et 12 Pro.

Enfin, il semble que Xiaomi bouge, et de nombreux flancs, ils osent déjà affirmer que la présentation internationale du Xiaomi 12 arrivera le 15 mars ou dans quelques jours autour de cette date.

Xiaomi 12 et 12 Pro, le nouveau haut de gamme de Xiaomi est disponible en deux tailles et lance le Snapdragon 8 Gen 1

La seule chose certaine est qu’à ce stade, il semble que bien faire les choses est beaucoup plus facilepuisque le premier trimestre 2022 est déjà terminé et que les Xiaomi 12 soient encore plus retardés serait trop étrangesurtout maintenant que des concurrents de niveau tels que le Galaxy S22 ou le OPPO Find X5 commencent à arriver.

Selon le point de vente qui a lancé la rumeur, le slogan serait quelque chose comme « dominer chaque scène »donc évidemment Xiaomi mettrait l’accent sur les capacités photographiques de ses nouveaux mobiles haut de gamme, s’encourageant même à nous proposer fourchettes de prix estimées pour chaque modèle en Europe mais encore une fois sans se mouiller ni trop risquer.

Et c’est pour dire que le Xiaomi 12 coûterait entre 800 et 900 euros sur nos marchés n’est pas exactement téméraire, ni de proposer entre 600 et 700 euros pour le Xiaomi 12 Lite et entre 1000 et 1200 euros pour le Xiaomi 12 Pro.

Le Xiaomi 12 Ultra n’arrivera pas pour l’instant et cherchera, fin 2022, le trône de la plateforme Android et du marché.

oui ils nous donnent encore un scoop intéressant Certes, et c’est que dans ce cas les sources ont accompagné les informations que nous vous avons déjà données d’une déclaration suggestive concernant la Xiaomi 12 Ultrale modèle le plus performant avec son module photographique superlatif.

Apparemment, Xiaomi aurait annulé son lancement pour l’instant laisser le Xiaomi 12 Ultra attendre après l’étépointant directement vers le trône du marché et rivalisant de dates avec le Galaxy Z, l’iPhone nouvelle génération et aussi le Google Pixel, à partir du troisième trimestre 2022.

Le Xiaomi 12 Ultra excessif sera ce genre de mobile avec un appareil photo attaché

