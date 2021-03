Comment les coyotes sont-ils devenus des citadins réguliers?

Vous marchez dans une rue de la ville au crépuscule lorsque vous apercevez du mouvement dans une ruelle voisine – une ruée de fourrure gris-brun et des oreilles pointues en train de fouiner pour le dîner. En vous rapprochant, vous réalisez que c’est un coyote . Mais les coyotes sont plus gros que la créature moyenne de la ville, comme les souris, les écureuils et les pigeons, alors que font ces prédateurs dans les grandes villes de Los Angeles à New York et comment parviennent-ils à survivre?

Coyotes (Canis latrans) ne se trouvaient auparavant que dans les prairies et les déserts du centre et de l’ouest de l’Amérique du Nord. Mais dans les années 1800, la quantité de terres ouvertes a gonflé lorsque les Américains européens et d’autres colons ont transformé le paysage grâce à l’exploitation forestière et au développement agricole à grande échelle. Cela a créé des habitats plus ouverts dans les États de l’Est, et les coyotes s’y sont installés, élargissant leur domaine vital. Dans le même temps, les humains ont essayé d’exterminer loups et couguars , qui a diminué la concurrence alimentaire pour les coyotes, selon Kathleen Kerwin, associée au programme de conservation et de gestion de la faune de l’Université Rutgers dans le New Jersey.

Les coyotes se sont répandus à travers les États-Unis et, à mesure que les humains agrandissaient leurs villes, les coyotes ont appris à s’adapter à leurs nouvelles fouilles urbaines. Il est difficile d’estimer combien de coyotes vivent dans une zone donnée à tout moment, car ils sont généralement insaisissables, a déclaré Kerwin à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Mais nous savons que certains coyotes prospèrent en milieu urbain parce qu’ils peuvent profiter de petites parcelles d’habitat et qu’ils ne sont pas pointilleux sur ce qu’il faut manger. »

Kerwin et ses collègues ont récemment publié un rapport sur les coyotes du New Jersey. Ces coyotes de l’Est sont parfois appelés loups-garous ou coydogs, car ils se sont autrefois croisés avec des loups et des chiens. Cependant, ce mélange s’est produit il y a plusieurs générations, et aujourd’hui les coyotes restent dans leur propre espèce.

Les coyotes font partie de la Famille des canidés , qui comprend les loups, les chiens et renards . Les coyotes peuvent atteindre environ la taille d’un chien de taille moyenne, pesant environ 20 à 50 livres. (9 à 23 kilogrammes), 45Secondes.fr précédemment rapporté . Les coyotes sont extrêmement polyvalents, un atout précieux pour tenter de réussir dans une grande ville.

Dans les environnements urbains, les coyotes semblent préférer les fragments d’habitats ligneux et arbustifs, ainsi que les parcs et les terrains de golf, où ils peuvent trouver un abri loin des gens, a déclaré Kerwin. Ils ne sont généralement pas particulièrement pointilleux sur l’endroit où ils se couchent pour la nuit, dormant à l’air libre ou sous une couverture végétale.

Les coyotes sont des animaux sociaux et peuvent être trouvés en couples ou en groupes familiaux appelés meutes, même dans les villes. Les meutes sont généralement composées d’un couple alpha mâle et femelle et de leurs proches parents, selon le projet Cook County Coyote dans l’Illinois. Cependant, les coyotes voyagent généralement seuls ou en paires, contrairement à une meute de loups, et peuvent également être solitaires.

Pendant la saison de reproduction des coyotes, de janvier à mars, un couple accouplé se retirera dans une tanière pour élever ses petits. « Les sites de tanières se trouvent généralement dans des espaces préexistants tels que dans une bûche creusée, un terrier abandonné d’un autre animal ou une crevasse rocheuse, et peuvent être très difficiles. [for humans] à trouver même dans les zones urbaines « , a déclaré Kerwin. Les coyotes peuvent même utiliser des sites de tanières à proximité des bâtiments et des routes, ou dans les parkings, selon le projet Cook County Coyote.

Les environnements urbains fournissent souvent aux coyotes les mêmes types de nourriture que ceux disponibles dans des environnements plus naturels. La plupart de leur alimentation est composée de rongeurs, lapins , fruits et cerf , selon Kerwin. Cependant, les coyotes urbains peuvent également profiter de la nourriture laissée de côté par les humains, ce qui peut conduire à des conflits.

«Les coyotes perdront leur peur des gens s’ils commencent à associer les gens à l’accès à la nourriture comme les ordures, les petits animaux de compagnie ou le bétail, ou la nourriture pour animaux de compagnie en plein air», a déclaré Kerwin. Ces repas faciles peuvent rendre le coyote naturellement timide plus audacieux et montrer de l’agressivité envers les gens.

Les attaques de coyote sur les humains sont rares, mais elles se produisent parfois. Par exemple, un coyote a attaqué et blessé cinq personnes dans la région de la baie de San Francisco, dont une fillette de 3 ans en février, avant que l’animal ne soit capturé et euthanasié le 12 mars. le San Francisco Chronicle a rapporté .

Les gens sont souvent divisés sur l’opportunité de coexister ou de mettre fin à ces prédateurs sauvages. Par exemple, un quartier de Seattle a été déchiré après que trois membres d’une famille de coyote (une mère, un père et trois chiots) aient été tués par le Wildlife Services, une agence fédérale, en 2016, selon la station de radio KUOW basée à Seattle .

Les coyotes feront tout leur possible pour éviter les gens. Ils sont naturellement les plus actifs à l’aube et au crépuscule. Cependant, le Projet Coyote du comté de Cook et d’autres ont constaté que les coyotes dans les zones urbaines augmentent leur activité la nuit quand il y a moins de monde. De nombreuses espèces urbaines le font pour éviter les humains et le trafic. Les coyotes profiteront également des heures de clarté, donc les citadins ne devraient pas s’inquiéter de les voir pendant la journée, selon Woodland Park Zoo à Seattle.

Le moyen le plus simple d’empêcher les coyotes de devenir trop familiers avec les gens, et donc de réduire les risques d’agression, est d’arrêter de les nourrir intentionnellement ou non, a déclaré Kerwin. «Aussi, si vous voyez un coyote dans votre quartier qui ne s’enfuit pas, c’est une bonne idée d’agiter les bras ou de crier fort dessus, pour renforcer leur peur des gens.

Kerwin a ajouté que si un coyote devient agressif, vous devez immédiatement appeler la police ou le contrôle des animaux.

