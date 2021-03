Date de sortie de la saison 3 de la méthode Kominsky: Quand la dernière saison sera-t-elle diffusée?

Le processus Kominsky, un film Netflix lauréat d’un Golden Globe, obtient une deuxième saison. La comédie dramatique suit les stars Michael Douglas et Alan Arkin en tant que deux amis vieillissants qui naviguent dans l’industrie du théâtre et leurs dernières années à Los Angeles et a été créée par Chuck Lorre, huit fois nominé aux Emmy Awards (de The Big Bang Theory et Two and a Half Men). ).

Même ainsi, il y a un hic: Alan Arkin ne reprendra pas son rôle d’agent hollywoodien Norman Newlander, laissant Michael Douglas briser le home run tout seul. La troisième saison sera un peu différente, alors que nous assistons à la fin de l’histoire de Sandy Kominsky sans son ami de longue date à ses côtés.

Jeter:

Michael Douglas (comme Sandy Kominsky) et Alan Arkin sont déjà apparus dans le film (comme Norman Newlander).

Michael Douglas, 75 ans, est un acteur oscarisé qui est apparu dans des films tels que Wall Street, Behind the Candelabra, Fatal Attraction, Basic Instinct, Ant-Man, One Flew Over the Cuckoo’s Nest et The Streets of San Francisco. Pendant ce temps, Alan Arkin, un autre nominé aux Oscars qui est apparu dans des émissions de télévision et des films tels que Edward Scissorhands, Little Miss Sunshine, Catch-22 et Argo, ne reviendra pas pour la troisième saison.

Quand la troisième saison de la méthode Kominsky sera-t-elle disponible sur Netflix?

En raison du renouvellement estival et des retards de tournage, la série ne devrait être diffusée qu’en 2021.

Scénario:

La fille de Sandy, Mindy (Sarah Baker), reprend le studio d’acteur à la fin de la saison 2 de la méthode Kominsky. Elle est préoccupée par le comportement erratique de son père, qui est une conséquence naturelle de la détérioration de sa santé. Norman, d’un autre côté, apprend la Scientologie de son petit-fils (Haley Joel Osment), seulement pour apprendre que l’organisation de L. Ron Hubbard a été volée de 1,5 million de dollars.

Sandy tentera très probablement de reprendre un programme relativement régulier pour la saison 3 de La méthode Kominsky, mais il sera obligé de faire une pause dans son travail pour se concentrer sur d’autres choses. Dans ce scénario, The Kominsky Process saison 3 aura probablement une sous-intrigue romantique relancée impliquant Lisa (Nancy Travis). L’arc de personnage de Norman, en revanche, peut être utilisé pour une perspective tragicomique.

L’agent de Sandy semble embrasser sa tristesse et son intention de vivre, ce qui peut conduire à un moment doux-amer pendant la saison 3 de La méthode Kominsky. Cependant, étant donné que Sandy est celui qui parle de sa réputation et de ce qui se passera après son départ, Lorre et sa compagnie pourraient être en mesure de retourner le script.

L'agent de Sandy semble embrasser sa tristesse et son intention de vivre, ce qui peut conduire à un moment doux-amer pendant la saison 3 de La méthode Kominsky. Cependant, étant donné que Sandy est celui qui parle de sa réputation et de ce qui se passera après son départ, Lorre et sa compagnie pourraient être en mesure de retourner le script. Tout dépend si Netflix veut continuer l'histoire après la saison 3 de la méthode Kominsky ou la terminer.

