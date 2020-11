Bretman Rock lance gratuitement OnlyFans après la suppression de ses nus par Instagram

Bretman Rock a décidé de créer son propre profil OnlyFans après qu’Instagram ait continué à supprimer ses nus.

Les fans de Bretman Rock se rassemblent. L’icône des médias sociaux a décidé de lancer sa propre page OnlyFans et c’est totalement gratuit.

Bretman Rock est une superstar. Depuis que le jeune homme de 22 ans est devenu célèbre via YouTube, les gens sont tombés amoureux de son sens de l’humour hilarant, de ses incroyables compétences en beauté et de ses vidéos divertissantes. Au cours des dernières années seulement, Bretman a remporté de nombreux prix, dont l’influenceur beauté de l’année aux People’s Choice Awards.

LIRE LA SUITE: Bretman Rock se déshabille dans une vidéo hilarante appelant son voisin curieux

Maintenant, Bretman ajoute à son impressionnant CV avec une nouvelle page OnlyFans où il partagera ses propres nus avec les fans.



Bretman Rock lance gratuitement OnlyFans pour publier ses nus. Photo: Gregg DeGuire / Getty Images pour Bretman Rock, @ rock_bottom4 via OnlyFans

Prenant des histoires sur Instagram hier (16 novembre), Bretman a révélé: « Aujourd’hui encore, j’ai réalisé que je vais faire un OnlyFans gratuit pour publier mes nus. » Il a ensuite poursuivi: « Je fais tous ces putains de squats, mon cul est si gros, et personne ne le voit. Je prends tous ces nus, pour quoi? Pour que personne ne voie, comme de la baise? »

Bretman a ajouté: « Et vous savez qu’Instagram va les supprimer, donc je vais créer un OnlyFans gratuit. En fait, je vais le faire maintenant. » Bretman a également tweeté: « J’ai envie de faire un OnlyFans gratuit ….. Je suis fatigué de prendre des nus et personne ne les voit .. idgaf ».

J’ai envie de faire un OnlyFans gratuit ….. J’en ai marre de prendre des nus et personne ne les voit .. idgaf – Ciseaux à papier Bretman Rock (@bretmanrock) 16 novembre 2020

Effectivement, quelques minutes plus tard, Bretman a publié un lien vers sa nouvelle page OnlyFans sous le nom d’utilisateur: @ rock_bottom4. Il s’appelle Baddest Bihhh sur la plate-forme et sa biographie se lit comme suit: « Honnêtement, je voulais juste publier mes nus gratuitement parce que je suis fatigué que personne ne voie les jolies photos de cul que je prends … et Instagram continue de supprimer mes nus … «

Dans l’état actuel des choses, Bretman n’a publié aucun contenu sur la plate-forme autre qu’une photo de profil et une photo de tête. Rendez-vous sur sa page pour rester au courant de ses publications.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂